La falta de accesibilidad aísla a las zonas rurales de España: "Se trata de autonomía y derechos, no solo de rampas"

Las persianas bajadas, las calles cada vez más silenciosas y los bares que solo abren unas horas al día son escenas habituales en muchos pueblos españoles. El envejecimiento y la despoblación han transformado el paisaje social del medio rural, donde cada vez viven más personas mayores y menos servicios.

Cuando la falta de acceso aprieta, la vida cotidiana puede convertirse en una carrera de obstáculos invisible. Subir un escalón, recorrer una acera irregular o desplazarse varios kilómetros para una cita médica puede marcar la diferencia entre la autonomía y la dependencia.

La accesibilidad se ha convertido así en una cuestión central para el futuro de estos territorios. Sin embargo, el debate público suele reducirla a la instalación de rampas o ascensores, cuando en realidad se trata de un concepto mucho más amplio.

"Significa que una persona mayor o con discapacidad pueda vivir su día a día sin pedir permiso: moverse con seguridad, acceder a servicios, participar y decidir dónde y cómo vivir", explica Jesús Hernández Galán, director de AccessibleEU, el Centro Europeo de Accesibilidad impulsado por la Comisión Europea y liderado por Fundación ONCE.

Para Hernández Galán, se trata de algo directamente relacionado con la autonomía personal y con el ejercicio efectivo de derechos básicos, no solo de rampas.

"No basta con eliminar barreras arquitectónicas; hay que garantizar que la información se entienda, que los recorridos sean continuos y que los servicios estén pensados para todas las personas", señala.

Condena al aislamiento

En el medio rural, donde las distancias son mayores y los servicios escasos, estas cuestiones adquieren una dimensión especialmente crítica. Las barreras no aparecen aisladas, sino que se acumulan y se refuerzan entre sí.

La vivienda puede presentar dificultades de acceso, los espacios públicos no siempre están adaptados y muchos servicios se concentran en municipios más grandes. Aunque, entre todos esos factores, el director de AccessibleEU destaca cómo el transporte se ha convertido en uno de los elementos determinantes para mantener la autonomía.

Un señor con acceso para silla de ruedas eléctrica. iStock

Y es que la dependencia del vehículo privado marca la vida en muchos pueblos. Pues, cuando una persona mayor deja de conducir o no tiene acceso a un coche, su margen de maniobra se reduce de forma drástica.

"Si falla la movilidad, falla todo lo demás. En el medio rural la falta de transporte accesible o de alternativas al vehículo privado, la dependencia se acelera", añade Hernández Galán.

Dependencia postal

Este escenario plantea además una nueva forma de desigualdad territorial que no siempre se percibe con claridad. La autonomía de una persona con discapacidad o de edad avanzada puede depender cada vez más del lugar donde vive.

"Existe ese riesgo. La discapacidad no debería generar más desventaja según dónde vivas. Pero cuando los servicios especializados, el transporte adaptado o la vivienda accesible se concentran en entornos urbanos, el territorio empieza a condicionar la autonomía", afirma.

El envejecimiento demográfico intensifica este problema. En muchos municipios pequeños, la edad media supera ampliamente la media nacional y el número de habitantes mayores de 65 años continúa creciendo.

Cuando a esta realidad se suma la pérdida de movilidad, el aislamiento puede llegar con rapidez. "Dejar de conducir en muchos pueblos significa perder acceso a la vida social, sanitaria y administrativa. Sin transporte accesible se dispara el aislamiento", subraya Hernández Galán.

Enfrentar la inaccesibilidad

Algunos países europeos están explorando alternativas para evitar esta situación. Entre ellas destacan los modelos de transporte rural bajo demanda, que permiten adaptar las rutas a las necesidades de los usuarios y mejorar la eficiencia del servicio.

Este tipo de sistemas, diseñados con criterios de accesibilidad, pueden ofrecer soluciones más flexibles que las líneas tradicionales de autobús en territorios con baja densidad de población.

A la movilidad física se suma, además, un nuevo desafío, como es la digitalización de los servicios públicos y privados. Pues, la gestión de citas médicas, trámites administrativos o servicios bancarios se realiza cada vez más a través de internet, lo que abre oportunidades pero también nuevos riesgos de exclusión.

Un hombre discapacitado aborda el tren en silla de ruedas. iStock

"La Ley europea de Accesibilidad obliga a que determinados servicios digitales sean accesibles. Eso es un avance importante para garantizar que las personas con discapacidad no queden fuera de la digitalización", explica Hernández Galán.

No obstante, advierte de que en el ámbito rural la transformación digital requiere medidas adicionales. "Si no se acompañan las plataformas digitales con formación, diseño sencillo y alternativas presenciales o asistidas, se genera una nueva brecha".

Frente a estas dificultades, algunas innovaciones tecnológicas comienzan a ofrecer soluciones inesperadas.

Futuros aliados

La impresión 3D, por ejemplo, está permitiendo desarrollar productos de apoyo personalizados a bajo coste, una posibilidad especialmente relevante en zonas alejadas de grandes centros de suministro.

"Permite fabricar productos de apoyo personalizados y repuestos a bajo coste, democratizando el acceso y empoderando a la comunidad local", destaca el responsable de AccessibleEU.

Según explica, esta tecnología puede facilitar desde adaptaciones específicas en viviendas hasta piezas para dispositivos de apoyo, reduciendo tiempos de espera y dependencia logística. Además, abre la puerta a nuevas oportunidades de formación tecnológica en los propios territorios rurales.

Más allá de las soluciones concretas, el debate de fondo gira en torno a cómo se diseñan los servicios públicos y las políticas territoriales.

Pues, para Hernández Galán, la accesibilidad no puede tratarse como un añadido posterior ni como una cuestión puramente técnica. "No es un requisito técnico aislado; es un criterio estructural de calidad del entorno", afirma.

El reto, apunta, es integrar esta perspectiva desde el origen en el transporte, la sanidad, la administración o la vivienda. Solo así será posible garantizar que envejecer o vivir con discapacidad no implique abandonar el lugar donde uno ha construido su vida.

"Si queremos que las personas mayores o con discapacidad no tengan que abandonar su pueblo para vivir con autonomía, la accesibilidad debe convertirse en una política territorial estratégica, no en una actuación puntual", concluye.