España y Portugal se unen para gestionar desastres como danas o incendios: así es la Alianza por la Seguridad Climática

España y Portugal han vuelto a mostrar su sintonía como países vecinos al rubricar un acuerdo para la lucha contra el cambio climático y las emergencias que provoca, cuyos efectos son ya más que evidentes en ambos territorios. La firma ha tenido lugar durante la XXXVI Cumbre Hispano‑Lusa, celebrada en el Monasterio de la Rábida (Huelva).

Este pacto, ratificado en una edición bajo el lema la Alianza por la Seguridad Climática, contiene varios compromisos en la lucha contra el cambio climático que van desde áreas como la energía y la transición ecológica hasta la economía sostenible, la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales.

La cooperación transfronteriza en emergencias, incendios y fenómenos meteorológicos se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de esta cumbre.

El acuerdo que han firmado gira, precisamente, en torno a la gestión conjunta de emergencias y protección civil, para coordinarse en el manejo de los temporales, fenómenos que se ceban cada vez más con las potencias ibéricas.

Prueba de ello es el tren de borrascas que han tenido lugar durante febrero y marzo de este año y que causaron varios muertos y llevaron a evacuar a miles de personas. Algunos científicos ya aseguran que demuestran que las lluvias son cada vez más agresivas y devastadoras en España y Portugal.

En esas semanas en que la lluvia azotaba sin parar la península, los dos países ya tuvieron que cooperar. Fue así porque las descargas de los embalses que hubo que hacer en España afectaron directamente el estado de los ríos en Portugal.

Entonces, el Gobierno luso insistió en que la gestión de los caudales de los ríos portugueses, varios de ellos con origen en el país vecino, se realizó en colaboración con España e incluso agradeció el trabajo conjunto realizado.

Ambos países trabajarán de manera conjunta en los planes hidrológicos de las cuencas que comparten. Además de colaborar en la planificación y gestión del riesgo de inundaciones, también coordinarán los sistemas de evaluación y respuesta ante la sequía y la escasez de agua.

Para ello, van a promover sistemas de intercambio de información hidrológica en tiempo real y reforzarán la protección del estado y la calidad de las aguas. Ambas naciones quieren trabajar juntas para lograr la concienciación de la sociedad en prevención y respuesta ante emergencias climáticas.

"Gracias a nuestro entendimiento, hemos conseguido un acuerdo para ser más ágiles ante catástrofes como estas", ha celebrado Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, tras la firma del acuerdo en una comparecencia conjunta con Pedro Sánchez.

Incendios

Dentro de las emergencias vinculadas al cambio climático, las potencias no se han olvidado de los incendios. Las olas de calor que sofocaron la península entre julio y agosto de 2025 provocaron la peor oleada de incendios en las últimas décadas en el noroeste ibérico.

El año pasado registró la mayor extensión de terreno calcinado en la Unión Europea superando el millón de hectáreas quemadas. Más de la mitad en la Península Ibérica, como ha recordado Pedro Sánchez en la comparecencia conjunta con Montenegro.

El objetivo del pacto, tanto para incendios como para temporales, es mejorar la coordinación de los servicios de protección civil a ambos lados de la frontera y compartir mejor la información para optimizar el despliegue de medios cuando se declara un gran fuego o un episodio de lluvias extremas.

Este acuerdo no contempla únicamente la gestión de los desastres naturales. También la necesidad de evitarlos. Para ello las dos potencias han decidido reforzar la constelación atlántica con 16 satélites de observación de la Tierra para mejorar la prevención de inundaciones, incendios y olas de calor, entre otros eventos.

Contra la desinformación

La declaración refuerza el papel de la ciencia y de la lucha contra la desinformación climática como condición para una acción eficaz y socialmente apoyada. Subraya que España y Portugal, muy interconectadas energéticamente, han ido a la cabeza en renovables y han dejado atrás el carbón, ganando seguridad energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Ambos gobiernos prometen una estrecha cooperación técnica en evaluaciones ambientales transfronterizas y consideran las renovables y la plena integración de sus redes eléctricas pilares de la transición.

Además, se comprometen a integrar la "seguridad climática" en todas sus políticas y a defender este enfoque en la UE, la ONU y otros foros multilaterales frente a las presiones contra las políticas climáticas.

No solo se ha firmado este pacto, también se han producido otros para la gestión sostenible de los recursos agrícolas y forestales o el cuidado de la biodiversidad. Sánchez ha afirmado ante los medios que la sostenibilidad es uno de los pilares para conseguir una Europa más competitiva.