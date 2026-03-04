Un cachalote sonriendo, un pez dorado y la sombra perfecta: las fotografías submarinas más impactantes del año

'Happy Baby' ha sido la imagen ganadora de la última dedición de los UPY. Cecile Gabillon

La categoría Wide Angle de los premios Underwater Photographer of the Year (UPY) 2026 recoge algunas de las imágenes más impactantes del año. Esta edición ha contado con fotografías que muestran encuentros con la fauna marina, escenas de acción, paisajes submarinos y fenómenos naturales difíciles de presenciar y aún más complicados de capturar.

La ganadora en esta modalidad ha sido la fotógrafa francesa Cecile Gabillon con la fotografía Happy Baby. Fue tomada a 8 kilómetros de la costa de Roseau, en Dominica y muestra su encuentro con una cría de cachalote curiosa que había quedado en la superficie mientras su madre descendía para alimentarse.

"Entramos al agua a una distancia respetuosa junto a la madre y su cría, y casi de inmediato el pequeño se giró y se acercó, sorprendentemente cerca, con la boca abierta mostrando sus dientes emergentes".

En la imagen tomada por la francesa parece que el joven ejemplar está sonriendo a cámara. "Podíamos ver un trozo de calamar en su mandíbula y las muchas cicatrices ya marcadas en su piel", explicó Gabillon.

Esa jovialidad mostrada por el animal es una de las características destacadas por el jurado que ha otorgado los premios. "Los cachalotes viven vidas extrañas y secretas, buceando hacia el interior del océano, pero hoy sabemos que, cuando son jóvenes, pueden estar llenos de travesuras", ha dicho Alexander Mustard MBE, uno de sus miembros.

El segundo puesto de la categoría ha sido para Jinny Kim, de la República de Corea por su fotografía Chamber of Life, tomada en el Mar del Este, en el arrecife artificial de Jumunjin. En ella se puede ver un greenling (un tipo de pez que habita en el pacífico).

'Chamber of Life' muestra a un greenling vigilando sus huevos. Jinny Kim Scuba Finders

El ejemplar aparece con un intenso tono dorado, propio de su época reproductiva, vigilando sus huevos entre corales blandos rojos. Como explica el fotógrafo, tomar ese color le sirve para atraer parejas y, a la vez, para disuadir a sus rivales. "La escena refleja un momento conmovedor de dedicación paterna, un acto de protección sostenido por instinto y sacrificio".

Desde el jurado, Peter Rowlands la describe como "una imagen poderosa, con colores contrastados y complementarios muy bien elegidos". A sus ojos, cuenta con una composición sólida y un ligero ángulo ascendente que hacen que la fotografía se potencie cada vez que se mira.

La medalla de bronce se la ha llevado el fotógrafo sueco Alex Dawson con Halocline. La imagen, tomada en la cueva Bue Marino, en Cerdeña (Italia), muestra una escena técnicamente compleja en condiciones de haloclina (el punto en el que se mezclan agua dulce y salada).

'Halocline' ha ganado el tercer premio en la categoría 'Wide Angle' de los UPY. Alex Dawson Scuba Finders

Ese fenómeno provoca un desenfoque natural a la misma altura de buceo. Lo que el autor pretendía era iluminar el espacio y lograr la sombra perfecta del buceador para crear una sensación de profundidad, como ha explicado.

"Nos encantó el punto de vista diferente y la luz perfecta desde arriba, con la pequeña sombra en la arena, que añade una calidad enorme a la imagen", ha dicho el miembro del jurado Tobias Friedrich.

Menciones de Honor

Esta categoría de los UPY, patrocinada por Scuba Finders, la Agencia de Viajes especializada en expediciones de buceo, no se han quedado solo en esos tres galardones.

Algunos aspirantes han recibido Menciones de Honor. La primera ha sido para Nicholas More por su obra Tiger Tiger, tomada en la Playa del Tigre (Bahamas).

La fotografía 'Tiger Tiger' muestra a dos tiburones tigre. Nicholas More

La hizo a una velocidad lenta y empleando la técnica de paneo y, gracias a ello, el británico pudo capturar a dos tiburones tigre en formación sobre sargazo (un tipo de alga). Una composición llena de dinamismo y potencia.

El jurado también ha destacado el trabajo del alemán Lars von Ritter Zahony en Masters of the Frozen Realm. Una imagen en la que se puede ver un grupo de pingüinos papúa atravesando el oleaje del Océano Austral al volver de cazar. Las estelas de burbuja que aparecen tras ello sirven para mostrar la velocidad a la que estaban nadando

'Masters of the Frozen Realm' muestra a pingüinos papúa atravesando el Océano Austral. Lars von Ritter Zahony

La tercera Mención de Honor ha sido para el estadounidense James Ferrara por su imagen Concise Chaos. La hizo en Bahía Magdalena (México) y en ella se puede apreciar la tensión de un marlín listado (un tipo de pez) cazando en un banco de sardinas.

Nicolas Hahn ha sido otro de los beneficiados por este reconocimiento destacado. El uruguayo ha conseguido capturar una perspectiva poco habitual desde el fondo arenoso de una agregación de mantas o rayas diablo. El fotógrafo consiguió iluminar los vientres de estos animales mientras un enorme grupo pasaba por encima de él.

La fotografía 'Highly Commended' Nicolas Hann Scuba Finders

La última Mención de Honor ha sido para Dan Taylor por la imagen Contact. La hizo en Gordo Banks, Baja California Sur (México) y en ella ha logrado inmortalizar un breve momento de sincronía entre dos ballenas jorobadas. Se puede ver cómo ambas realizan una danza de cortejo lenta e íntima y cómo sus cuerpos se rozan mientras giran.