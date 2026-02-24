Felix Brooks-Church y su invento contra la desnutrición oculta ya alimentan a 25 millones de personas en África

Brooks-Church junto a su solución contra la desnutrición oculta. Cedida Rolex

El emprendedor social Felix Brooks-Church, laureado de los Premios Rolex en 2021, ha logrado que su organización Sanku alcance a más de 25 millones de personas en África Oriental.

Y todo gracias a un pequeño dispositivo capaz de fortificar la harina con micronutrientes esenciales.

La malnutrición sigue siendo una de las crisis sanitarias más graves y silenciosas del planeta. Según Brooks-Church, aproximadamente 8.000 niños menores de cinco años mueren cada día debido a una nutrición deficiente.

"El estómago puede estar lleno, pero se está padeciendo por la carencia de vitaminas y minerales esenciales que normalmente se encuentran en una dieta variada", señala el emprendedor social.

Este fenómeno, conocido como hambre (o desnutrición) oculta, afecta a millones de familias en regiones donde la dieta se basa casi exclusivamente en harinas con alto contenido calórico pero escaso valor nutritivo.

La respuesta de Brooks-Church a esta realidad es un dosificador; esto es, una máquina compacta de apenas 23 kilogramos que se instala en molinos comunitarios y añade con precisión dosis de hierro, zinc, ácido fólico y vitamina B12 a los granos durante el proceso de molienda.

El invento de Brooks-Church. Cedida Rolex

El dispositivo, reconocido como invento del año por la revista Time en 2019, permite que la harina fortificada se venda al mismo precio que la convencional, sin costes adicionales para consumidores ni molineros.

Así, este modelo elimina una de las principales barreras para la adopción de alimentos enriquecidos en comunidades con recursos limitados.

1.500 molinos

Sanku, la empresa social cofundada por Brooks-Church en 2013 junto con David Dodson, docente de la Stanford Graduate School of Business, opera actualmente con unos 1.500 molinos en Tanzania, Kenia y Etiopía, y emplea a 120 trabajadores locales.

La organización compra a gran escala los sacos vacíos de harina —uno de los principales gastos para los molineros— y los revende a precio reducido, de modo que el ahorro generado cubre íntegramente el coste de los micronutrientes.

Esto garantiza la sostenibilidad económica del modelo sin depender de subvenciones permanentes.

Etiopía, nuevo 'hub'

La llegada de este producto a Etiopía ha sido posible gracias a la fábrica de mezcla de micronutrientes que Brooks-Church estableció en Dar es Salaam, Tanzania, que suministra directamente a los molinos de toda la región.

Proceso de fortificación de la harina. Cedida Rolex

Esta infraestructura de producción local reduce la dependencia de cadenas de suministro globales y asegura la disponibilidad constante de los nutrientes. "Estar en Etiopía es emocionante porque es una nueva oportunidad. La fortificación es algo completamente nuevo aquí, y el impacto potencial es inmenso", afirma Brooks-Church.