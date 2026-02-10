7 de cada 10 menores tienen un móvil propio: "Es difícil que les vendan tabaco, pero en las redes su edad es insignificante"

En septiembre de 2023, varias familias de Almendralejo (Badajoz) acudieron a la Guardia Civil tras descubrir que fotografías de sus hijas, alumnas de instituto, circulaban por grupos de WhatsApp. No eran imágenes reales, habían sido manipuladas mediante aplicaciones de inteligencia artificial para simular desnudos.

Los autores también eran menores. Y así, este episodio, que abrió diligencias por delitos contra la integridad moral y pornografía infantil, se convirtió en el símbolo de que la violencia entre adolescentes ya no necesita contacto físico; basta con un móvil, una imagen y un algoritmo.

De hecho, ese desplazamiento del espacio social a la pantalla se ha convertido ya en algo estructural. Tanto es así que los cinco millones de adolescentes que hay actualmente en España —en torno al 10% de la población— forman, por primera vez, una generación completamente digital.

"Casi la totalidad de sus vidas empieza y termina en una pantalla o en una aplicación", explica David del Campo, director de Incidencia Política y Comunicación de Plan Internacional. Sin embargo, la diferencia respecto a generaciones anteriores no es solo el tiempo de uso, sino la centralidad, pues tanto amistades como relaciones afectivas, identidad y reputación se gestionan dentro del entorno online.

El acceso temprano ayuda a entenderlo. Y es que el 70,6% de los menores de entre 10 y 15 años dispone ya de un teléfono móvil y más del 94% ha utilizado internet recientemente. En la práctica, ese elemento se convierte en la principal herramienta de socialización. Y también en el principal escenario de conflicto.

Solos ante el peligro

El informe (Des)protegidos online: Jóvenes ante la violencia y la desinformación en internet, elaborado por Plan Internacional, describe la magnitud de esta situación. Ocho de cada diez adolescentes (78%) afirman haber sufrido algún tipo de acoso online.

El 84% asegura haber recibido mensajes insistentes para quedar o intimar incluso después de rechazarlo y el 78% ha padecido amenazas, insultos o burlas. Incluso en edades más tempranas, el 10,7% del alumnado de 9 a 15 años sufre victimización digital repetida varias veces al mes.

Las adolescentes se divierten y conversan usando sus teléfonos móviles. iStock

Las consecuencias son físicas y emocionales. Un 22% reconoce que la experiencia ha reducido su autoestima y confianza y un 21% ha llegado a sentir inseguridad física. Tanto es así que Del Campo subraya que la adolescencia actual vive en un entorno de "inmediatez permanente" en el que los problemas de salud mental se hacen visibles.

De hecho, cuatro de cada diez adolescentes afirma haber visto socavado su bienestar psicológico y un 17% admite adicción al móvil o a las redes sociales. Además, según muestran los datos, la ansiedad y la depresión afectan especialmente a las chicas de entre 17 y 21 años.

Y es que la desigualdad de género también es una constante en este sentido. El 59% de las niñas y jóvenes ha sufrido acoso online con frecuencia relacionado con su aspecto físico (62%) o su identidad u orientación sexual (29%).

Inseguridad permanente

El miedo principal de los adolescentes ya no es solo el insulto, sino la pérdida de control sobre la propia imagen. En Madrid, el 80% de las chicas y el 73% de los chicos expresan preocupación ante la posibilidad de que fotos o mensajes suyos se reenvíen sin consentimiento, y el 85% de ellas temen que sus imágenes se utilicen para crear vídeos sexuales falsos mediante IA.

Pese a la extensión del fenómeno, el silencio sigue siendo habitual. El 41% no contó a nadie la situación de acoso vivida y solo un 4% la denunció a la policía. El 68% optó por bloquear a quien le molestó, el 46% aumentó la privacidad y el 36% desactivó la geolocalización.

En ese sentido, para Plan Internacional, el problema no puede abordarse únicamente desde la familia. "No puede haber impunidad ante el acoso a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales", afirma Del Campo, que reclama medidas legales y responsabilidades para las plataformas.

A su juicio, la educación digital debe incluir también formación emocional y afectivo-sexual, además de sistemas eficaces de denuncia. Todas ellas, medidas alineadas con la propuesta que anunció el pasado 3 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el World Governments Summit de Dubái.

Y es que, tal y como indicó, el debate político ahora se centra en limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años. De ahí que presentara un paquete de acciones destinadas a reforzar la regulación de las grandes plataformas digitales con el objetivo de garantizar un entorno más seguro en internet.

En cualquier caso, el portavoz de la entidad considera que la prohibición por sí sola no bastará, pues asegura que "sin educar sirve de poco". El problema, dice, es que "hoy en España no hay ningún control de verificación efectiva de la edad sobre el acceso a las plataformas digitales".

"Un menor tiene muy complicado que le sirvan un gin-tonic en un bar o que le vendan un paquete de tabaco en un estanco; por el contrario, la comprobación de edad en las redes es insignificante", subraya, remarcando la urgencia de "aprobar ya la ley de protección de la infancia en entornos digitales para impulsar medidas que ya llegan tarde".

Mientras tanto, los adolescentes continúan creciendo en un entorno híbrido donde la identidad personal y la digital son inseparables. La inteligencia artificial se ha convertido incluso en interlocutor, donde una de cada cuatro chicas consulta a estos sistemas asuntos personales o emocionales. Pues, como concluye Del Campo, "entre la IA y un adolescente solo está el algoritmo".