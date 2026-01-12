Situación extrema en Irán: rifles de asalto en las calles, palizas y cacerías en hospitales para reprimir las protestas

"La escala de lo que está pasando ahora mismo en Irán no la sabremos hasta pasado un tiempo, pero se acabará sabiendo", confiesa al otro lado del teléfono Olatz Cacho, experta en el país de Amnistía Internacional España (AI). El apagón digital impuesto por el régimen de Jamenei el pasado 8 de enero complica la documentación de la represión que viven los manifestantes desde el 28 de diciembre.

Ahora mismo, el país persa está sumido en el caos tras una nueva oleada de protestas que empezaron hace ya dos años "a pequeña escala y han ido evolucionando". Primero llegó aquella revuelta al grito de "mujer, vida, libertad" de 2022 que se ha transformado en las manifestaciones de hoy.

La crisis económica, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la impunidad estarían detrás de estas manifestaciones en las que ya han muerto al menos 500 personas. Aunque, como matiza Cacho, "es imposible saber ahora mismo cuántos muertos, heridos y detenidos hay".

De estos últimos, eso sí, se sabe que son "muchos", pues se están llevando a cabo detenciones arbitrarias masivas, incluso de menores. Tal y como denuncian Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Por su parte, la oenegé Hrana, con sede en Estados Unidos, y que monitoriza los atropellos a los derechos humanos en el país, asegura que el 11 de enero había 544 muertos y al menos 10.681 personas habrían sido enviadas a prisión, entre ellas menores.

Se trata, indica Cacho, de la manera en que el Gobierno infunde terror para que la gente no salga a la calle ni se manifieste. El miedo a la cárcel y a una posible nueva ola de ejecuciones —como ya ocurrió tras otras protestas recientes— es una "herramienta de represión política", indica la experta.

Y recuerda que entre enero y octubre de 2025 Amnistía Internacional contabilizó 1.300 ejecuciones, muchas de esas personas habían sido detenidas durante una de las muchas manifestaciones de los últimos años.

A esto se le suma una nueva práctica del régimen de los ayatolás: la detención y coacción de personas cuya confesión acaba siendo retransmitida en la televisión. "Curiosamente, dos de estas personas que han confesado en la tele eran una chica de 18 años y niña de 16 a quienes el Estado acusa de liderar disturbios", ejemplifica Cacho.

Población civil vs Estado Las protestas de este 2026 tienen un detonante claro. Como explica Cacho, son producto de una profunda crisis económica y de servicios esenciales unida a un gran descontento social y, sobre todo, un "hartazgo también por la represión sistémica y la violación de derechos humanos que lleva sufriendo la población desde hace muchos años". Asimismo, las manifestaciones se producen, dice la experta, en un "contexto de total impunidad", pues ningún abuso denunciado en Irán ha sido llevado ante la justicia. "La respuesta es siempre más represión estatal", zanja. Y es que AI ha documentado que la reacción "violenta y abusiva" del Gobierno a las protestas es "ya la norma". Y eso que, como recuerda Cacho, quien se manifiesta es la ciudadanía, aunque luego, como en toda protesta, se unan también activistas y disidentes.

Violaciones de DDHH

Tal y como afirma la portavoz de Amnistía Internacional, la oenegé ha detectado "bastante variedad" de los abusos a los derechos humanos cometidos en las últimas semanas en Irán. Cacho destaca el apagón digital que "dificulta la denuncia de las violaciones de DDHH" y que se ha llevado a cabo como "herramienta deliberada para la represión".

También apunta al "uso de fuerza mortal sistemática" contra los manifestantes. Hay evidencia, dice, del uso de rifles de asalto y escopetas de perdigones por parte de las fuerzas de seguridad en las calles de diferentes localidades iraníes.

Asimismo, han documentado palizas, detenciones arbitrarias, la persecución de activistas y periodistas e, incluso, represión contra las familias de los detenidos durante las protestas.

Ataques a hospitales

A estas violaciones de derechos humanos hay que añadirle un nuevo elemento, que empieza a colarse en los conflictos de los últimos años: el ataque deliberado a hospitales y centros de salud.

Amnistía Internacional y Human Rights Watchs denuncian que el pasado 4 de enero las Fuerzas Especiales de FARAJA y la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron el Hospital Imán Jomeini de Ilam. En su incursión, hirieron a manifestantes que recibían tratamiento.

Cacho indica que cuentan con material de vídeo verificado en el que se ve que los agentes dispararon escopetas de perdigones y gas lacrimógeno en el recinto del hospital.

La experta en el país persa lamenta que han recibido también denuncias de personas que han sido heridas en manifestaciones y se han negado a recibir asistencia médica por miedo a las repercusiones. Y es que el ataque descrito no ha sido el único: este mismo patrón se está sucediendo en diferentes centros sanitarios de Irán.

Se trata, concluye Cacho, de una manera más de infundir terror, para que los iraníes no salgan a la calle a protestar.