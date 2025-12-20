Apadrinar un olivo en Teruel por 60 euros: el proyecto navideño que lucha contra la despoblación de los pueblos

Por 60 euros, de los cuales 48 son desgravables, puedes apadrinar o regalar un apadrinamiento. Cedida

En un pequeño pueblo de Teruel, una escuela que podría cerrar, olivares centenarios abandonados y jóvenes que no encuentran dónde vivir están empezando a cambiar gracias a un gesto sencillo: apadrinar un olivo.

Por solo 60 euros —48 de ellos desgravables—, cualquier persona puede contribuir a revitalizar Oliete, un municipio que lleva años resistiendo la despoblación y el abandono rural.

Así, la campaña navideña de Apadrinaunolivo.org ha unido en un mismo proyecto conservación ambiental, empleo y arraigo social, demostrando que un árbol puede transformar la vida de toda una comunidad.

La iniciativa se desarrolla a través de tres historias que representan distintos grupos generacionales, todas conectadas por un mismo desafío: la pérdida de oportunidades en los pueblos pequeños.

Tres historias por Navidad

El primer relato es el de un chico que sueña con formar su propio equipo de fútbol, el 'Deportivo Oliete'. Sin embargo, la escasez de niños en el pueblo amenaza la continuidad del colegio, un problema que afecta a miles de municipios españoles.

En su carta a los Reyes Magos, pide un olivo, consciente de que los apadrinamientos atraen nuevas familias y ayudan a mantener abiertas las aulas rurales. De este modo, la escuela de Oliete sigue funcionando gracias a la llegada de nuevos menores vinculados al proyecto.

El segundo protagonista es un anciano que ha visto cómo los olivares heredados de sus antepasados quedaban abandonados ante la falta de sucesores que los trabajen.

El protagonista de uno de los relatos de la campaña de Navidad de Apadrinaunolivo.org. Cedida

Su objetivo es garantizar que sus nietos tengan un legado natural y cultural al que regresar. Y es que esta situación refleja un fenómeno extendido en el campo español: la falta de relevo generacional provoca abandono agrícola y pérdida de patrimonio histórico.

Sin embargo, gracias a Apadrinaunolivo.org, los olivares recuperan su productividad, generan empleo y fomentan la llegada de nuevos pobladores a Oliete.

La tercera historia es la de una joven embarazada que enfrenta dificultades para acceder a vivienda digna y asequible en la ciudad. Pero descubre que el programa de apadrinamientos ha permitido que varias personas se establezcan en Oliete con vivienda temporal mientras consolidan su proyecto de vida.

Revitalizar Oliete

Las tres historias se entrelazan en la imagen de una ventana iluminada en Oliete, símbolo de esperanza y continuidad. La llegada de nuevas familias permite mantener abierto el colegio, cuidar los olivares centenarios y ofrecer vivienda a quienes deciden establecerse en el pueblo.

Y es que, desde su fundación en 2014, Apadrinaunolivo.org ha recuperado más de 28.000 olivos y revitalizado la economía local mediante la producción de aceite de oliva y conservas sostenibles.

En total, el proyecto ha generado más de 45 empleos directos y cuenta con la colaboración de más de 9.000 padrinos y madrinas de 26 países. Además, la oenegé mantiene centros de trabajo en Oliete y Alacón y desarrolla proyectos junto a empresas, asociaciones y comunidades educativas para fomentar la conservación del territorio y el desarrollo rural.

Ahora, la campaña navideña busca recuperar olivares centenarios y proteger recursos naturales, fomentando el empleo y garantizando oportunidades de vivienda y arraigo en el medio rural.