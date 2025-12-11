'Imparables', el documental de la OEI que da voz a quienes no se rinden: este es su viaje emocional por Iberoamérica

La OEI estrena el documental 'Imparables' en el Palacio de la Prensa de Madrid. OEI Cedida

El Palacio de la Prensa de Madrid acogió este miércoles, 10 de diciembre, el estreno de Imparables, un documental producido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) junto a El Rugido Producciones.

La pieza audiovisual reúne historias reales de superación en Argentina, Brasil, Ecuador y Honduras, con el objetivo de mostrar cómo la educación y la cultura pueden convertirse en palancas de cambio en una de las regiones más desiguales del planeta.

El documental propone un recorrido por distintos territorios iberoamericanos, desde la Villa 31 de Buenos Aires hasta los barrios populares de Quito y Río de Janeiro, pasando por el pequeño municipio de Cantarranas, en Honduras.

A través de estos escenarios, Imparables expone el impacto de los proyectos de cooperación impulsados por la OEI y las oportunidades que surgen cuando el acceso a servicios educativos y culturales se amplía a quienes más lo necesitan.

Y es que, según la organización, las experiencias retratadas permiten "vivir de primera mano el poder transformador de la cooperación internacional que ejecutan en la región".

'Imparables'

Durante la presentación de la cinta, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, destacó el valor del documental como herramienta de divulgación sobre el trabajo de la institución.

"Es una oportunidad única para ver en pantalla grande el trabajo que realizamos desde la OEI y para compartir un momento de encuentro e inspiración. Son testimonios que conmueven, interpelan y dan sentido a nuestra labor cotidiana y reivindican el valor de la cooperación y el multilateralismo", señaló.

La pieza audiovisual, que ya está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de la OEI y también en Amazon Prime, continúa así la estrategia de la organización de acercar sus proyectos de cooperación a un público más amplio.

La producción corre a cargo de El Rugido Producciones, firma responsable de contenidos como Mi fin de semana perfecto (Prime Video),Felipe y Letizia: 20 años (Telecinco) o Territorio Pampliega (Cuatro).

Entre el equipo técnico figuran María Bensadón, Jair Esquiaqui, Martín Lorenzo y Miguel Toral como productores ejecutivos; Lourdes Martínez, directora; Víctor Manuel Gulias Riande como director de formatos e imagen; David Castro Alvariño, responsable de contenidos; Alberto Sánchez Conejo en la dirección de producción; Asell Sánchez-Vicente Magán como reportero y Daniel Prieto Giraldes en cámara.

Cooperación en escena

Así, Imparables sirve como punto de partida para repasar algunas de las iniciativas que la OEI desarrolla desde hace 75 años en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia, las lenguas y los derechos humanos.

Actualmente, la organización ejecuta un promedio de 650 proyectos al año. Solo en Brasil, mantiene alrededor de 50 iniciativas anuales, con un alcance estimado de medio millón de beneficiarios directos.

Uno de los ejemplos destacados es la Escola do Olhar, un centro de formación del Museu de Arte do Rio (MAR) dedicado a promover la relación entre arte y educación.

En Argentina, la OEI ha colaborado en la creación de una biblioteca en el Primer Umbral Hogar de Cristo Papa Francisco, además de equipar la cocina de la institución y organizar capacitaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad en alianza con el sindicato de gastronómicos.

En Ecuador, más de 400 niños y niñas han participado en la Orquesta Ecuador Sinfónico, que en 2024 abrió una tercera sede en el Valle de los Chillos (Quito) con el objetivo de formar 12 nuevos grupos musicales.

Honduras representa otro de los escenarios prioritarios para la organización, especialmente a través del programa de alfabetización y educación básica ALFAZUCAR, que ha graduado a más de 44.000 jóvenes y adultos.

En los últimos tres años, la OEI y sus socios han distribuido más de 1.500 kits educativos y han incorporado metodologías innovadoras complementadas con módulos de emprendimiento y liderazgo. Y, solo en 2025, el programa ha beneficiado a cerca de 500 personas en los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés.

Según datos de la organización, en los últimos cinco años sus proyectos han impactado la vida de 11 millones de beneficiarios en Iberoamérica.

La OEI, además, subraya que su trabajo continúa pese al contexto global de crisis de la cooperación internacional, apoyándose en una red de aliados públicos, privados y comunitarios. Lo que, en 2024, permitió que la institución fuese reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.