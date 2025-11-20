António Guterres se muestra optimista en la cumbre del clima de Brasil: "Aún es pronto para hablar de fracaso"

"Es posible llegar a un acuerdo por el que los países desarrollados aceptan involucrarse en el objetivo de aumentar la financiación y, al mismo tiempo, sus preocupaciones sobre mitigación (reducción de emisiones) sean abordadas", aseguraba el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, este jueves 20 de noviembre en la COP30 de Belém.

Su participación en la cumbre del clima coincide en un momento en el que se desinflan las expectativas, que Brasil marcó bastante alto. La acogida del acuerdo que propone el país organizador, Brasil, no ha sido la esperada.

La labor de Guterres ahora es animar —o presionar— a los ministros y a sus delegaciones para que Belém no vuelva a ser una COP descafeinada. El secretario general de la ONU propone, para ello, un acuerdo que "equilibre" las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles. Y así lo explicó en una rueda de prensa.

Sólo así se "desatascarán" las negociaciones. Porque, como recordó, un acuerdo aún es "posible", pues "todavía es pronto para hablar de fracaso". Y eso, matizó, pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos.

Uno de los principales escollos es la financiación climática. Al respecto, Guterres invitó a los países a triplicar los recursos destinados a acciones de adaptación, una demanda de los países en desarrollo que Brasil incluyó en un primer borrador de texto.

"Las necesidades de adaptación se están disparando", dijo. Y apuntó que el principal fondo para financiar ese tipo de acciones se encuentra "bastante vacío".

El secretario general de la ONU también quiso destacar uno de los grandes elefantes de la COP: la mitigación. Instó, por tanto, a escuchar las demandas de los países desarrollados sobre la necesidad de recortar emisiones procedentes de los combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global.

"Tenemos que movernos más rápido hacia un corte drástico en las emisiones", dijo, y dio la bienvenida al "creciente número de países" que apoyan un plan para llevar a cabo la transición energética.

En el primer borrador, Brasil propone una "hoja de ruta" para dejar atrás los combustibles fósiles, uno de los temas que más resistencias enfrente, especialmente por parte de los países productores de petróleo.

Ante este contexto, Guterres pidió "flexibilidad" y "voluntad" para avanzar en las negociaciones y "mantener viva" la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, establecida hace 10 años en el Acuerdo de París. Porque, concluyó, "ninguna delegación se irá de aquí con todo lo que quiere".