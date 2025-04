Plantar 51 millones de árboles para cambiar la vida de miles de mujeres africanas: así es el Movimiento Cinturón Verde

"Hasta que caves un agujero, plantes un árbol, lo riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada; sólo estás hablando". Estas palabras las pronunció Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en 2004, primera mujer africana en lograrlo y fundadora de The Green Belt Movement o Movimiento Cinturón Verde. Con él ha contribuido a transformar los paisajes de África a través de la plantación de millones de árboles en diferentes zonas del continente.

Creada en el año 1977, esta organización ambientalista empodera a las comunidades, en particular a las mujeres, para conservar la naturaleza y mejorar su medio de vida. Busca crear una sociedad impulsada por valores, formada por personas que trabajan conscientemente para mejorar continuamente sus medios de vida y lograr un mundo más verde y limpio.

También persigue garantizar la seguridad económica de los países en vías de desarrollo y luchar contra la deforestación y la sequía. Y todo ello con el simple hecho de plantar árboles, seleccionando aquellos que mejor se adaptan al ecosistema de la zona.

Con este gesto ha conseguido recuperar grandes áreas deforestadas, revivir fuentes y almacenar el agua de la lluvia. También aumentar la disponibilidad de alimentos y leña para quienes forman parte de este movimiento que reciben una pequeña retribución económica por su trabajo.

Cuando en 2004 Maathai obtuvo el Nobel de la Paz, el Movimiento Cinturón Verde (GBM) se extendió por diferentes zonas de África, consiguiendo la plantación de miles de árboles y creando viveros en los que las mujeres tenían su modo de vida.

A día de hoy, su misión es la de lograr una mejor gestión ambiental a través del empoderamiento de la comunidad femenina de Kenia y otros países africanos, y continuar mejorando su medio de vida, utilizando la plantación de árboles como punto de partida.

Wangari Maathai, fundadora del Movimiento Cinturón Verde. Cedida Movimiento Cinturón Verde

Hasta ahora, el Movimiento Cinturón Verde ha ayudado a plantar más de 51 millones de árboles en Kenia y otros países del continente, con lo que ha contribuido a luchar contra la desertificación y el cambio climático. Además, a través de la educación y la capacitación, ha empoderado a miles de mujeres, mejorando sus vidas y su capacidad para defender sus derechos.

En materia política también ha conseguido influir hacia una gestión más sostenible, a través de la promoción de leyes y políticas que apoyan la reforestación, la conservación y el desarrollo comunitario.

El Movimiento Cinturón Verde tiene distintas áreas de actividad, como la ya mencionada plantación de árboles y recolección de agua, ya que también realiza actuaciones contra el cambio climático, defensa de los derechos humanos y genera medios de vida para las comunidades africanas.

Árboles y agua

El Movimiento Cinturón Verde utiliza un enfoque basado en cuencas hidrográficas para restaurar aquellas que están degradadas y mejorar el sustento de las comunidades locales. Para ello, se apoya en las fuentes de ingresos de las propias comunidades vecinas al bosque, generando ingresos a partir de actividades de plantación de árboles y promoviendo el uso alternativo y rentable del bosque.

Desde 1977, las comunidades del movimiento han plantado árboles en tres de los cinco principales ecosistemas montañosos de Kenia, como son las cuencas hidrográficas de las tierras altas del Monte Kenia, los Aberdares y el Complejo Mau, así como en terrenos privados.

También lo hacen en terrenos públicos con el apoyo de instituciones, grupos religiosos y escuelas, y colabora con el Ejército del país para facilitar el acceso a zonas remotas para la plantación y la reforestación en terrenos militares.

Cambio climático

El Movimiento Cinturón Verde cuenta a su vez con un programa de cambio climático con el que busca fortalecer la comprensión y la capacidad de las comunidades rurales para tomar medidas y conciencia de todo lo que pueden hacer para luchar contra él.

Defensa de DDHH

A través del Movimiento Cinturón Verde, Wangari Maathai lideró las campañas a favor de los presos políticos y contra la violencia étnica. A día de hoy, sigue abogando por una mayor rendición de cuentas políticas y la expansión de la democracia en Kenia. Para ello, sus demandas se basan en poner fin al acaparamiento de tierras, la deforestación y la corrupción en el país.

Conseguir medios de vida

A través del programa de Empoderamiento y Educación Comunitaria (CEE), los miembros de la comunidad se educan sobre los vínculos entre la actividad humana y el medio ambiente, lo que les permite unirse, actuar y defender sus derechos. También promueve y fortalece las relaciones de género e involucra a las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

En este campo, la experiencia de Movimiento Cinturón Verde muestra que cuando las comunidades comprenden el vínculo entre sus acciones, el medio ambiente y sus situaciones de subsistencia (pobreza, escasez de agua, pérdida de suelo e inseguridad alimentaria) tienen más probabilidades de reunir sus energías y tomar medidas para lograr el cambio.

Mamá de los árboles

Mama Titi o mamá de los árboles era como se conocía a Wangari Muta Maathai, que nació el 1 de abril de 1940 en Nyeri (Kenia). De padres agricultores, como niña tuvo dificultades para acceder a la educación, sin embargo, pudo acudir a la escuela y se convirtió en una alumna destacada.

Esa brillantez le llevo a obtener una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos, donde se graduó en Biología y cursó un máster en Ciencias Biológicas. Amplió su formación en las universidades alemanas de Giessen y Múnich y volvió a Nairobi, donde obtuvo su doctorado en Anatomía Veterinaria, convirtiéndose en la primera mujer africana en obtener un doctorado.

Maathai participó activamente en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia (1976-1987) y fue su presidenta (1981-1987). En 1976, mientras formaba parte del Consejo Nacional de Mujeres, introdujo la idea de la plantación comunitaria de árboles, idea que continuó desarrollando hasta convertirla en el Movimiento Cinturón Verde, en 1977.

Por todo ello, Maathai fue reconocida internacionalmente por su lucha por la democracia, los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. Se dirigió a la ONU en numerosas ocasiones y habló en nombre de las mujeres en sesiones extraordinarias de la Asamblea General durante el examen quinquenal de la Cumbre de la Tierra. También formó parte de la Comisión para la Gobernanza Global y de la Comisión sobre el Futuro.

En reconocimiento a su profundo compromiso con el medio ambiente, el secretario general de las Naciones Unidas la nombró mensajera de la paz en diciembre de 2009, centrándose en el medio ambiente y el cambio climático y, en 2010, fue nombrada miembro del Grupo de Defensa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Falleció el 25 de septiembre de 2011 a los 71 años tras una lucha contra el cáncer de ovario, pero dejó un gran legado que a día de hoy sigue vivo.