La camiseta más 'verde' que lucirá el Real Betis en el derbi: está hecha de algas invasoras y plástico reciclado

A las camisetas de fútbol les pasa de todo. Antes de que se las regalen a un chaval del público o se las cambien los jugadores entre sí pueden acabar rotas, manchadas de barro, de sangre propia o ajena e incluso provocar una tarjeta por quitársela en un momento de euforia al celebrar un gol.

Menos habitual es que se fabriquen con microplástico reciclado y algas invasoras, que formen parte de una campaña por la conservación de los océanos y que sean verdes no solo en concepto, también de forma literal. Verde tipo Real Betis Balompié, en concreto.

Este domingo 30 de marzo el equipo verdiblanco disputará 'El Gran Derbi', el clásico sevillano que lo enfrenta a su eterno rival en duelo entre hermanos y vecinos. Pero el pasado 16 de febrero el veterano club de fútbol estrenó una equipación muy especial: fabricada con fibra textil a partir de algas, además de plásticos reciclados recogidos del océano y de pulpa de madera.

Formaba parte de la campaña 'Sin azul no hay verde' y su objetivo era visibilizar la catástrofe ambiental que supone la invasión descontrolada del alga asiática Rugulopteryx Okamurae en las costas andaluzas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico. Fue el partido Forever Green, el "siempre verde" sostenible que celebra el club andaluz cada temporada desde 2021.

En este 2025, reafirmando su compromiso con la denominada 'Economía Azul', aquella que aprovecha los océanos y mares para un crecimiento económico responsable, alineándose de forma directa con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, concretamente con el número 14 titulado 'Vida Submarina', cuyo fin principal es proteger la biodiversidad y recursos marinos y acuáticos.

"Para nosotros, Forever Green es una plataforma que utiliza el enorme poder que tiene el deporte para movilizar a la sociedad en la lucha contra la crisis climática", explica Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié.

Preparación de la campaña.

"Es una llamada a la acción para que cada empresa, organización o ciudadano, a través de pequeñas cosas o gestos, vaya dando pasos para ganar esa batalla y ser conscientes del impacto que tenemos como género humano en la casa común".

Cada temporada se elige un partido, en los primeros meses del año natural, al que se dedica la campaña, lanzando la equipación de turno con varias semanas. La temática se selecciona en función de las circunstancias, "haciendo camino al andar", según explica Muela.

Por ejemplo, el proyecto de la camiseta de algas y microplásticos ya existía en 2024, pero se sustituyó por otra campaña sobre la sequía por no estar suficientemente desarrollada la parte técnica y por la emergencia de la segunda en aquel momento.

La iniciativa, además, está teniendo su recompensa en un mundo con tantas supersticiones como el fútbol: el partido Forever Green de cada temporada es "talismán" y el Betis los cuenta por victorias.

En la 2021-22, con camiseta de poliéster reciclado, 1 a 0 al Athletic Club. En 2022-23, camiseta fabricada sin químicos contaminantes, 3 a 1 al RCD Espanyol. En la 2023-24, camiseta por el uso sostenible del agua en plena sequía, 3 a 2 al Almería. Y el pasado 16 de febrero, 3 a 0 a la Real Sociedad.

Muela explica que "también es un proceso de ensayo y error y experimentación. Igual aún no es posible que las camisetas de fibra vegetal a partir de algas y el plástico reciclado se fabriquen a gran escala, pero ya han pasado un test tan de alto nivel como las que utilizan futbolista de Primera División en un partido oficial.

Manifiesto Forever Green Sin azul no hay verde

Las han sudado, les han pegado agarrones, las han manchado, se han caído con ellas… Para nosotros y las empresas que colaboramos es un campo de pruebas para desarrollar las equipaciones deportivas sostenibles del futuro".

En este caso, a la Fundación Real Betis y Hummel, la marca de ropa deportiva que viste a todas las categorías del club, se han unido a la red de impacto Parley For The Oceans y a la marca de tejidos española Pyratex, clave en la parte de investigación e innovación.

"No ha sido fácil", apunta Muela. "Integrar el material marino con el resto de componentes ha requerido un proyecto de ensayo y error, sobre todo porque los procesos de mezclas de materiales también tenían que ser sostenibles".

Las algas invasoras, además de los microplásticos, se eligieron por la cercanía a Sevilla de las costas afectadas con un impacto "directo en sectores económicos como el turismo y la pesca, que son de los que vive la mayor parte de la costa de Andalucía", apunta el gerente. "Si la biodiversidad de nuestro litoral se ve afectada, afecta a todo, no es algo de lo que los humanos estemos exentos".

Las campañas "verdes" del Real Betis suelen incluir actividades como visitas a colegios y también el resto de partidos de las diferentes secciones del club, como la del equipo femenino —que también está en primera— o las categorías inferiores de cada rama.

Este año también contó con la campaña 'Goals for the oceans' del patrocinador Green, que consiste en que, por cada gol marcado por el Betis, se recogerá una tonelada de plásticos de los océanos. Así que su 3 a 0 vino bastante bien, y no hizo falta el 'manque pierda'.