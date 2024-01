65.000 embarazos fruto de violaciones en EEUU: las escalofriantes cifras que deja la derogación de Roe vs. Wade

En junio de 2022, el Tribunal Supremo derogó la sentencia Roe vs. Wade, que blindaba el derecho al aborto en el país desde 1973. Como una reacción en cadena, un estado tras otro —hasta un total de 14 de los 50 que conforman la federación— prohibieron la interrupción voluntaria del embarazo. Desde entonces, más de 25 millones de mujeres en edad fértil viven en alguna de esas regiones estadounidenses.

Ahora, un estudio publicado en la revista especializada JAMA Internal Medicine, realizado por un grupo de investigadores de Planned Parenthood, Resound Research for Reproductive Health y varias instituciones académicas del país, confirma las peores consecuencias de la derogación de Roe vs. Wade. Según los datos recabados, estiman que en los últimos 18 meses se habrían producido 64.565 embarazos producto de violación que no han podido interrumpirse en los estados de EEUU donde se ha prohibido el aborto.

A pesar de las cifras, los investigadores aseguran que en estos estados apenas se practica una media de 10 abortos legales al mes. Eso contando con las legislaciones en las que se han incluido excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo.

Y es que, como asegura el estudio, “5 de los 14 estados permiten el aborto para los embarazos relacionados con violaciones”. Aun así, remarcan los investigadores, “se aplican duras imposiciones relacionadas con la duración gestacional”. Además, “las supervivientes deben denunciar la agresión sexual en una comisaría” para que se pueda llevar a cabo el aborto. Algo que, lamentan los investigadores, “descalifica” a la mayoría de las víctimas, pues solo el 21% de las violaciones se denuncian.

¿Qué derechos reproductivos?

Las conclusiones del estudio son claras: la mayoría de las víctimas de violación ven mermada su salud reproductiva, además de su derecho a elegir cuándo y cómo ser madres. Algo que, aseguran los investigadores, no hace más que “incrementar” la cantidad de abortos caseros.

Según el equipo investigador, el estudio viene a demostrar que, en estos últimos años, las posiciones más radicales de los activistas y políticos antiaborto se han visto reforzadas con estas decisiones legales. Eso, aseguran, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los republicanos, están a favor de que el aborto sea accesible para las víctimas de agresiones sexuales.

Los investigadores aseguran que, a pesar de que su estudio es "observacional", viene a refrendar otros análisis —tanto médicos, como sociológicos y económicos— que se han publicado en los últimos meses sobre el impacto que la prohibición del aborto tiene en las vidas de las mujeres. Es más, insisten en que "el gran número de embarazos derivados de violaciones que se estiman en estos 14 estados, comparados con los apenas 10 abortos legales diarios que se practican" es "alarmante".

Los datos del estudio

Las cifras del informe publicado en JAMA Internal Medicine son una estimación del número de agresiones sexuales que se producen en el país, teniendo en cuenta los datos de violencia sexual que manera los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Después, a través de los datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, se estimó cuántas mujeres en edad fértil sufrieron una violación: un total de 520.000. Esta cifra, alertan en el estudio, está "por debajo del posible número real".

Por último, la cifra de embarazos producto de una violación aparece cuando los investigadores reparten el número total de agresiones entre los 14 estados que prohíben el aborto. Para ello, utilizaron las estadísticas uniformes del crimen del FBI.

La estimación, como ya se ha mencionado, concluye diciendo que una "apabullante cantidad de embarazos producto de agresiones sexuales (58.979) ocurren en estados donde el aborto está completamente prohibido". El 45% de ellos (26.313), además, se dieron en Texas, uno de los estados más estrictos donde la interrupción voluntaria del embarazo no se baraja ni siquiera para casos en los que la vida de la mujer o el feto corren peligro.

