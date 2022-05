"Ningún país puede lograr esto solo": así es la red internacional que aplica la IA al desarrollo sostenible

Un estudio reciente publicado la revista Nature apunta a que la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a alcanzar, con los datos adecuados, el 79% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Parece una estadística demasiado exacta, pero el informe incluye que al menos 134 de las metas concretas -los objetivos pequeños que componen cada uno de los 17 ODS principales- verían facilitada su aplicación con la ayuda de los algoritmos de la IA, y al menos 59 más le seguirían en una medida muy alta.

¿Es esto posible o un exceso del llamado tecnoptimismo? Los creadores de la Red Naixus, auspiciada por la UNESCO y formada por más de 30 centros de investigación en inteligencia artificial de todo el planeta, creen que al menos hay que intentarlo. Su objetivo es poner en común experiencias, desarrollos y datos para una IA que ayuda a mejorar la sostenibilidad… incluida la de los propios algoritmos.

El pasado 4 de mayo la Red Naixus hizo su presentación ante el mundo, mitad presencial, mitad online, desde la sede del IRCAI (siglas de International Research Centre in Artificial Intelligence under the auspices of UNESCO), situado en Liubliana, capital de Eslovenia.

Se trata de una alianza entre instituciones como el Alan Turing Institute, el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Londres o el AIMS (African Institute for Mathematical Sciences) de Sudáfrica, entre muchas otras.

En su presentación, Boštjan Malovrh, embajador de Eslovenia ante la ONU en Nueva York, declaró en su discurso de apertura que "ningún país puede lograr estos objetivos solo", algo que resume los objetivos de la existencia de Naixus: poner en común y tratar los problemas como globales.

El mismo IRCAI se basa en experiencias anteriores de colaboración: cada país es afectado de manera diferente por los retos de la crisis climática, de manera que “desarrolla su propia experiencia científica”.

El compartir esos datos y experiencias puede ser clave para que la IA sea realmente eficiente, porque uno de los mayores retos no está solo en sus aplicaciones -los modelos metereológicos o climáticos, modelos de planificación urbana, de gestión del agua, sistema de alerta temprana de desastres naturales como los que ya aplican países como Qatar-, sino en que la propia utilización de la inteligencia artificial sea, en sí misma, sostenible.

O, dicho de otra forma, eficiente y optimizada: que haga lo máximo con el mínimo esfuerzo posible para que sea barata y se pueda aplicar en todos los países. De ahí el esfuerzo de integrar instituciones como, por ejemplo, la Data Scientists Network de Lagos, Nigeria.

La investigadora española Nuria Oliver, de la Fundación ELLIS de Alicante, pata española de Naixus, explica que uno de los mayores retos estriba en que “la propia IA no es neutral, su uso también emite emisiones de gases de efecto invernadero".

De este modo, la experta asegura que "los modelos actuales necesitan grandes cantidades de datos para poder aprender y grandes capacidades de computación para poder analizarlos y procesarlos, es decir, un gran consumo energético". Añade que, así, "un área muy activa de investigación se centra en conseguir algoritmos que sean precisos y útiles, pero al mismo tiempo tengan unas necesidades energéticas muy inferiores a las actuales”.

La Fundación ELLIS Alicante es también el único nodo español de la Red ELLIS de la Unión Europea para la investigación en inteligencia artificial. La Fundación (privada y sin ánimo de lucro), vinculada a la Universidad de Alicante, lleva en su nombre: “Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad”, lo cual define perfectamente sus objetivos y los de la misma Red Naixus.

Además, en su caso, ELLIS nació con el objetivo de convertir a Europa en una región pionera en la investigación de la IA, pero Naixus quiere ir mucho más allá.

Un sistema de referencia

Oliver añade que otro problema es el del acceso a los datos, que pueden estar en manos de empresas o instituciones privadas pese a ser relevantes para el bienestar público, “cómo se demostró durante la pandemia, cuando había datos que podían ser muy valiosos para estudiar la propagación del virus que se generaban en manos de firmas privadas”.

Los datos “son una representación digital parcial de una realidad compleja. Y para reflejarla a veces se necesitan diferentes fuentes, para tener una visión más completa. Muchas veces estos datos son captados por diferentes instituciones que no necesariamente hablan entre sí y por eso es importante que haya estos esfuerzos de coordinación y cooperación mundial con un mismo fin”.

Entre los objetivos de Naixus está convertirse en un “recurso común”, un “laboratorio virtual” con la red del IRCAI como base que quiere atraer talento y formar investigadores, pero también al público general… y a los legisladores, muchas veces obligados a regular conceptos que no acaban de entender bien.

Según el caso, unos investigadores aportarán experiencia y otros problemas concretos con los que sus desarrollos ya se han topado. Uno de los objetivos más ambiciosos es crear un sistema de referencia basado en datos que pueda medir el grado de cumplimiento de los ODS.

Igualmente, a través de las alianzas ya tejidas por el IRCAI y la UNESCO, se busca garantizar la transferencia a la industria de los proyectos de diferentes partes del planeta, creando una agenda de investigación común.

