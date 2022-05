"Virgen les servía más": el aterrador testimonio de las víctimas de la trata convertido en 'arte denuncia'

Entre los estands de la feria de arte BADA Madrid había un espacio inusual. No tenía cuadros, caros vestidos realizados con elementos naturales ni figuras talladas en madera. Sólo un colchón, decenas de telas blancas con escritos, una pared de yeso, zapatillas, camisetas y papeles tirados por el suelo. Era un recodo de la feria destinado a las tres integrantes de Grupo Sobretodo, quienes habían preparado la obra No Se Trata.

Llamaba la atención por ser un enclave completamente en blanco, aunque sobre todos los objetos y prendas de vestir, níveos, pulcros, había mensajes en negro. Lo primero que piensa uno es que se trata de alguna extraña obra de arte moderno. Pero al acercarse a conversar con sus tres artistas, Bárbara Alperowicz, Debora Zilberman y Andrea Degiovanni, los asistentes descubren que aquello es una pieza orquestada para despertar conciencias. Al descubrir su motivación, es inevitable que un escalofrío recorra el cuerpo de arriba a abajo.

En los mensajes escritos con tinta negra sobre fondo blanco no hay palabras motivadoras ni mensajes de esperanza, sino un reflejo de la maldad absoluta del ser humano. Los textos se corresponden a los escritos por mujeres víctimas de la trata. "Me robaron mi alma. Mi deseo. Ser puta no fue lo peor", se lee entre los costados de una de las telas blancas. En otra, sobre unas enormes letras que rezan "NO PUEDO CONTAR", se atisban las frases "el infierno tomó forma", "me decían que me iban a matar" y "virgen les servía más".

Las integrantes de Grupo Sobretodo preparan los murales de la exposición 'No Se Trata' David G. Maciejewski El Español

"Hay una familia muy rica en Buenos Aires que está buscando una empleada doméstica. Te van a pagar bien. Me tienes que dar tu documento", relata otra de las víctimas. "Nunca volví a tener mi documento. Ni mi vida tal y como la había conocido. Me llevaron a un barrio en Tucumán. Me entregaron. Me encerraron en un cuarto negro. El dueño de la casa me violaba e invitaba a sus amigos".

Son sólo algunos de los aterradores recuerdos de las víctimas del tráfico de personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes y sin educación ni recursos. Ellas son las que lo contaron. Otras, como Malena, desaparecieron sin dejar rastro. "¿Alguien vio a Malena? Fue a cubrir a una compañera de trabajo y nunca volvió. Usaba una camisa a cuadros y unos pantalones vaqueros. Llevaba zapatillas y una mochila gris. Tenía 15 años. Por favor, si la ven, avísenme".

Una obra de 'arte denuncia'

La argentina Andrea Degiovanni, también conocida por su firma de joyas de autor Bones, explica a ENCLAVE ODS que la trata de mujeres "es un tema que está muy entre nosotros, especialmente a raíz de la guerra de Ucrania". Su objetivo, sostiene, es "hacer pequeños gestos de concienciación" a través del arte. Ellas escriben y transcriben textos de mujeres que fueron captadas y recopilan todos sus testimonios.

Ellas llaman performance a su exposición, ya que utilizan el cuerpo y trabajan en vivo. "Cualquier acto artístico donde uno pone el cuerpo es de índole performático", describe Degiovanni. Cada uno de los cuatro días que dura la feria de arte BADA Madrid (del 5 al 8 de mayo) sus prendas de vestir están cada vez más pintadas. "El cuarto día acabamos con todo manchado, ultrajado, reventado como estas personas que te quitan el color, la vida y los sueños".

Imagen con el testimonio de una persona que conoció a una víctima de trata David G. Maciejewski El Español

Degiovanni recuerda que todo lo que ellas transcriben está sacado de la realidad más aterradora. "Todo son testimonios reales que tenemos impresos. Son impresionantes, desgarradores", señala la autora, quien recuerda que "las personas captadas provienen de los lugares con más vulnerabilidad". El 60% de ellas procede de Latinoamérica. "El 73% son mujeres, de las cuales un 23% son menores de edad", explica.

"Cuando te arrancan el color, cuando te quitan la identidad, cuando te conviertes en ausencia... no hay peor presencia", rematan la integrantes de este grupo de artistas. A través de No Se Trata han demostrado que el arte también sirve como herramienta de concienciación social. "Es una herramienta de comunicación social sin igual. En la medida en que lo vuelvas primero tuyo y lo manifiestes de una perspectiva personal o de grupo, el arte siempre aporta. Puede influir en todos los estamentos sociales".

