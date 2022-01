Cómo moverse en España con discapacidad visual o motora: un día con Fátima, Jesús y Anxo

Fátima Peinado lleva sin ver desde los 14 años. Debido a un glaucoma congénito en ambos ojos fue perdiendo progresivamente el rastro visual hasta que llegó la pubertad. En ese momento, perdió la vista definitivamente. Debido a su experiencia usando bastón, dispone de muchas estrategias para moverse por esas calles de Madrid que no son fáciles de transitar ni para ella, ni para el resto de personas ciegas o con discapacidad física que allí viven.

Actualmente, Peinado trabaja en el Área de Servicios Sociales para personas afiliadas en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Desde ahí, enseña a otras personas ciegas que, como ella, tienen que aprender a moverse por diferentes espacios públicos. "Para poder movernos con bastón por la calle se necesita entrenamiento y aprendizaje de técnica", explica.

Sin embargo, la situación se complica cuando se tratan de entornos abiertos en los que no se tiene en cuenta la situación de estos usuarios. "Hay elementos por la calle que nos dificultan poder ir mínimamente tranquilo, de hecho, ciudades como Madrid representan a veces un estrés añadido", detalla.

Según COCEMFE, en España 100.000 personas viven encerradas en casa debido a las barreras físicas

Un beneficio común

Libertad, autonomía e independencia es lo que desean conseguir las personas ciegas o con discapacidad física para poder caminar sin incertidumbre. En la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) llevan más de 50 años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios que todos compartimos.

"Hay que tener en cuenta que los espacios públicos son para el disfrute y uso de todas las personas en igualdad de condiciones", cuenta Anxo Queiruga, presidente de la organización. Según esta entidad, 100.000 personas viven en España encerradas en sus hogares debido a las barreras físicas que se encuentran al abrir la puerta de casa. Para acabar con esta situación, están intentando que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar un pleno acceso de estas personas a sus viviendas. Por ello, el experto destaca que "la accesibilidad no va en contra de nadie, beneficiada a la sociedad en su conjunto".

Las ciudades de España

Jesús Hernández es director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE. Desde su experiencia, cuenta diversas situaciones que han dificultado su acceso a diferentes espacios: "He ido a alguna ponencia donde el estrado no era accesible para un usuario en silla de ruedas, parece que estos sólo pueden ser público, pero no ponentes". También ha tenido que ingeniárselas para acceder a edificios públicos donde no disponía de ascensores o entrar en un restaurante por la cocina.

Que los entornos públicos y hogares no estén adaptados a las funcionalidades de estas personas puede generar múltiples consecuencias. Los tres expertos condicen: genera dependencia. Lo que puede llevar también a discriminación, soledad y frustración. "Que se vulneren de manera permanente tus derechos y tu libertad como ciudadano puede tener un impacto psicológico", cuenta Hernández.

Que las ciudades no sean accesibles genera dependencia.

No obstante, Hernández considera que en España las ciudades están haciendo un gran esfuerzo por ser cada vez más accesibles. Así lo indica también el Premio Ciudad Accesible 2022 de la Unión Europea. Aunque el puesto número uno se lo lleva Luxemburgo, Barcelona se encuentra en el podium con el tercer lugar. Y no sólo eso, sino que otras como Palma han recibido una mención especial. Años atrás también la recibieron Vigo y Málaga (2014), Ávila (2011), Castellón (2020) o Pamplona (2013), entre otras.

"En comparación con el resto del mundo, en general, las ciudades españolas están bastante bien. Pero todavía quedan grandes carencias por resolver", destaca el experto. No obstante, Queiroga añade que esto no está ocurriendo de igual forma en el ámbito rural, donde "las personas con discapacidad tienen muchas más dificultades de accesibilidad y transporte".

Los pavimentos podotáctiles

Crear itinerarios peatonales libres de obstáculos para facilitar el camino a las personas ciegas o con movilidad reducida también pasa por actos como la reorganización de las terrazas de bares o los aparcamientos de los coches, en ocasiones estacionados en cruces. "Muchas veces parece que si no lo sancionas la gente no se responsabiliza de las cosas", explica Peinado.

Como ella solamente se mueve por Madrid, considera que esta ciudad ha aplicado avances en transportes y señalización. Sin embargo, se muestra descontenta ante el pequeño transporte que ha aparecido hace poco: el patinete. "Nos dificulta la vida. Aquí, lamentablemente la gente se piensa que las aceras se pueden invadir y no pasa nada. Los dejan aparcados en mitad de la calzada".

Uno de los elementos que más importancia tiene en las urbes para facilitar el camino a las personas con discapacidad visual son los pavimentos podotáctiles. Estas superficies con textura permite que los pies o los bastones puedan notar los bordes de los andenes o las escaleras. Ha facilitado la vida a muchísimas personas ciegas: "Cuando no los había te dabas cuenta de que estabas en la vía den tren porque rozabas con el bastón el borde, y para eso necesitas aproximarte mucho. Era peligroso", explica Peinado.

Pavimento podotáctil.

No obstante, también menciona la importancia de las referencias, necesarias para poder guiarse: "En espacios abiertos es muy difícil que caminemos rectos o lleguemos bien al punto que queremos llegar porque no tenemos referencias". De igual modo, considera que esto no se ha trabajado bien en la nueva Plaza de España de Madrid, porque "los encaminamientos para personas con discapacidad visual son circulares y esto no tiene sentido para una persona que no ve".

A ello se suma el tema de los semáforos y la necesidad de que todos emitan sonido. No sólo ayuda a la persona ciega a saber cuándo tiene que cruzar. También, al escuchar como referencia el sonido de enfrente, pueden asegurarse que van caminando recto.

Al final, estas situaciones generan una dependencia de un tercero, ya sea un familiar, compañero o vecino, para poder desempeñar tareas básicas como hacer la compra o sacar dinero de un cajero automático. Pero también afecta a la seguridad de la persona. Porque al no poder reconocer y caminar con facilidad por el espacio, su vida puede llegar, incluso, a correr peligro.

