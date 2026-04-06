Mahou San Miguel impulsa la sostenibilidad de bares y restaurantes con "Compartimos Futuro con la Hostelería"

La cervecera española presenta un programa integral que conecta sostenibilidad con rentabilidad, ofreciendo a 30.000 establecimientos hosteleros formación, recursos y soluciones adaptadas para transformar su propuesta de valor.

Las claves nuevo Generado con IA Mahou San Miguel generó en 2024 un impacto económico de 8.529 millones de euros en España, equivalente al 0,5% del PIB nacional, reforzando su papel como motor económico, especialmente en la hostelería rural. La compañía impulsó 183.575 empleos en 2024, de los cuales casi 6.000 y más de 330 millones de euros de riqueza se generaron específicamente en zonas rurales, combatiendo la despoblación. Programas como BarLab Rural y Emplea Rural fomentan la reapertura de bares y la formación de jóvenes y colectivos vulnerables en municipios pequeños, con una tasa de inserción laboral del 80%. El 94,5% de las compras de Mahou San Miguel se realizaron a proveedores españoles, fortaleciendo el tejido empresarial local y dinamizando sectores como agricultura, transporte y manufactura.

Mahou San Miguel, compañía familiar 100% española con 135 años de historia, reafirma su compromiso con la hostelería, un sector esencial para la economía y la vida social de nuestro país.

Su relación con bares y restaurantes va más allá de la venta de productos: la compañía busca ser un socio integral que apoye a cada hostelero en la transición hacia un modelo de negocio más sostenible, eficiente y competitivo.

La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo para todos los sectores, y la hostelería no es una excepción. Los consumidores demandan iniciativas más sostenibles, y los negocios que se adaptan a esta realidad no solo contribuyen al cuidado del planeta, sino que también mejoran su rentabilidad y competitividad.

Consciente de ello, Mahou San Miguel ha lanzado el programa 'Compartimos Futuro con la Hostelería', una iniciativa pionera que busca impulsar la transformación sostenible de más de 30.000 puntos de venta en España de aquí a 2030.

Este proyecto forma parte del nuevo marco estratégico de sostenibilidad de la compañía, 'Compartimos Futuro', que se articula en cuatro ejes, uno de los cuales es 'Crecer Haciendo Crecer'. Con este enfoque, la empresa quiere generar valor económico, social y medioambiental para sus partners, reforzando su competitividad y contribuyendo a la construcción de un futuro más sostenible para todos.

Compromiso histórico con la hostelería

El compromiso de Mahou San Miguel con la sostenibilidad en la hostelería no es nuevo. Entre 2022 y 2024, la compañía puso en marcha iniciativas que involucraron a más de 20.000 puntos de venta, fomentando la información y la sensibilización, alcanzando un 80% de formatos retornables y desarrollando proyectos como las terrazas circulares, con parasoles, mesas y sillas sostenibles. Estos avances han sido la semilla de un cambio que ahora se quiere consolidar.

Para ello, Mahou San Miguel ha dado un paso decisivo. Tras escuchar a 9.800 hosteleros y distribuidores, la compañía ha identificado sus principales retos y necesidades en materia de sostenibilidad. Con esta información, busca ofrecer soluciones reales y adaptadas a cada negocio, para que la transición hacia un modelo más responsable sea no solo viable, sino también rentable.

El análisis revela una realidad clara: el 50% de los hosteleros se enfrenta a barreras o carece de información sobre el impacto de la sostenibilidad en su negocio. Aun así, el 60% quiere incorporar medidas para transformar su propuesta de valor, aunque la mayoría no sabe cómo hacerlo. Este contexto confirma la necesidad de acompañarlos en este camino, y más del 60% se uniría a un programa que les ayude a lograrlo.

La meta: llegar a 30.000 hosteleros en 2030

Con este objetivo nace 'Compartimos Futuro con la Hostelería', un programa pionero que posiciona a Mahou San Miguel como la única cervecera en España que impulsa una gestión 360º más sostenible y rentable. El reto es ambicioso: alcanzar a 6.000 hosteleros antes de finales de 2026 y llegar a 30.000 puntos de venta en 2030.

Para alcanzar este objetivo, Mahou San Miguel ha diseñado una propuesta integral en colaboración conThe Sustainable Restaurant Association, organización que ha ayudado a más de 15.000 establecimientos en todo el mundo a implementar prácticas sostenibles.

Como parte de esta propuesta, la compañía pone a disposición de los hosteleros una herramienta gratuita de autodiagnóstico, que les permite evaluar el punto de partida de su negocio en materia de sostenibilidad. Esta herramienta está disponible en Nexho, la plataforma B2B de Mahou San Miguel para bares y restaurantes, donde además encontrarán recursos, formación y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Este diagnóstico permitirá diseñar e implementar acciones concretas que pondrán al servicio de cada hostelero para que disponga de una hoja de ruta clara y personalizada para su negocio. Además, le facilitarán los recursos, conocimientos, formación y herramientas que necesite para lograrlo.

Uno de los grandes diferenciales de este programa es que no se limita a ofrecer recomendaciones genéricas. Mahou San Miguel quiere conectar la sostenibilidad con la realidad del negocio, ofreciendo soluciones concretas que impacten en la rentabilidad y la eficiencia. Desde la reducción del desperdicio alimentario hasta la optimización del consumo energético, pasando por la elección de proveedores responsables, cada acción está pensada para generar beneficios tangibles.

Además, al integrar esta propuesta en Nexho, la compañía facilita que los hosteleros tengan todo en un mismo lugar: pedidos, información estratégica y herramientas para avanzar hacia la sostenibilidad. De esta manera, el cambio se convierte en un proceso sencillo, práctico y cercano.

Un compromiso que impulsa el futuro de la hostelería

Para Mahou San Miguel la sostenibilidad no es una opción, sino una responsabilidad compartida. Como compañía familiar con más de un siglo de historia, sabe que su futuro depende del futuro de quienes la acompañan en el camino. Por eso, trabaja para que cada bar y restaurante pueda crecer de forma sostenible, porque si ellos crecen, la compañía también crece.

Con 'Compartimos Futuro con la Hostelería', Mahou San Miguel quiere liderar la transformación del sector, demostrando que es posible combinar rentabilidad y responsabilidad. Juntos, construirán la hostelería del mañana: más sostenible, más competitiva y conectada con las personas y el planeta.