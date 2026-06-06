El pueblo medieval perfecto para visitar en verano: 72 vecinos, una playa fluvial y un castillo en lo alto

Hay lugares donde el peso de la historia parece no caber en un término municipal tan reducido. Al sur de la provincia de Guadalajara y cobijado por las tierras de La Alcarria, se esconde Zorita de los Canes.

Esta diminuta villa de apenas 72 vecinos atesora un legado cultural que mira de tú a tú a grandes capitales. Su historia está ligada a las tres grandes culturas que moldearon la España medieval y por supuesto a Recópolis, el imponente parque arqueológico situado a un paso del casco urbano.

Recópolis cuenta con un centro de interpretación y museo interactivo ideal para visitar en familia. Es recomendable consultar los horarios en la web oficial. Corría el año 578 cuando el rey visigodo Leovigildo fundó esta ciudad desde cero en honor a su hijo Recaredo. Fue un hito en Europa: 33 hectáreas albergaron un descomunal palacio, una basílica y talleres comerciales.

Parque arqueológico de Recópolis. Cultura CLM

Con el declive visigodo y la llegada de los Omeyas, los árabes aprovecharon las piedras de Recópolis para levantar una medina y una imponente alcazaba en el cerro vecino. Ya en el siglo XII, el rey Alfonso VII conquistó la plaza y la cedió a la Orden de Calatrava, quienes ampliaron la fortaleza que hoy corona el horizonte.

El Castillo de Zorita, declarado Monumento Nacional en 1931, aguarda una de las panorámicas más espectaculares de Castilla-La Mancha. Desde sus torres, que nunca fueron asediadas ni conquistadas, se divisa el meandro del Tajo, las huertas colindantes y el pequeño tramado urbano.

Castillo de Zorita de los Canes. Spain.info

El destino de la localidad cambió para siempre en 1545. Ese año, un Tajo embravecido se llevó por delante el gran puente de piedra que unía ambas orillas. Al no ser reconstruido, la villa quedó aislada hasta tiempos modernos.

Pasear por esta aldea es perderse por sus ocho calles, algunas empedradas que denotan ese legado medieval. Entre sus joyas patrimoniales destaca la iglesia románica de San Juan Bautista que custodia en su interior una pila bautismal de origen visigodo.

Parque fluvial del Tajo en Zorita de los Canes. Ayuntamiento

Zorita de los Canes no es solo arqueología y murallas califales. El parque fluvial del Tajo es una zona de baño ideal para disfrutar del buen tiempo en familia, organizar un picnic y disfrutar de actividades acuáticas.

Para redondear la escapada, la gastronomía local ofrece excelentes vinos de la DO Mondéjar y la afamada miel de La Alcarria. Por todo ello, no es de extrañar que Camilo José Cela inmortalizara este rincón en su célebre libro 'Viaje a la Alcarria' en 1946. Para llegar a Zorita debes seguir la N-320 y la CM-200 partiendo desde Guadalajara capital.