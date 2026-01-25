Ciudad Real apuesta por un turismo basado en la "identidad y la emoción" con su Semana Santa como eje central

El estand de Castilla-La Mancha ha dedicado el último día de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026 a la provincia de Ciudad Real. Una jornada en la que la capital ha presentado sus principales reclamos turísticos, con una atención especial a la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde hace 20 años.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha participado en la presentación institucional destacando el valor de Fitur como escaparate internacional y el orgullo que supone representar al conjunto de los municipios de la provincia en un espacio clave para la proyección turística.

Cañizares ha destacado el trabajo conjunto entre Ayuntamiento y Diputación para consolidar un destino turístico reconocible, poniendo en valor el papel de Ciudad Real como "capital integradora de una provincia diversa, rica en tradiciones, patrimonio y experiencias".

"La fortaleza del territorio reside en la suma de esfuerzos y en una red provincial capaz de generar oportunidades, atracción de visitantes y desarrollo económico", ha indicado.

Además, ha reconocido el papel del sector turístico y del tejido social que hace posible que Ciudad Real y sus municipios sean "un destino acogedor, cercano y auténtico, donde el visitante es recibido como parte de la comunidad".

"Identidad y emoción"

Por su parte, la concejala de Turismo, Cristina Galán, ha explicado que el Consistorio ha vuelto a Fitur convencido de que el turismo es el "motor económico y generador de empleo", reafirmando la apuesta municipal por una promoción "basada en la identidad y la emoción".

Por ello, ha presentado su Semana Santa, una celebración profundamente arraigada en la sociedad ciudadrealeña y uno de los grandes símbolos que la representan.

"Se cumplen 20 años desde que la Semana Santa de Ciudad Real fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento posible gracias al impulso de muchas personas e instituciones", ha afirmado, a la vez que ha adelantado que el aniversario se celebrará a lo largo de todo el año.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de las hermandades, cofradías, bandas de música y de la Iglesia, así como del conjunto del tejido social que ha contribuido a "construir una Semana Santa auténtica, con identidad propia y una fuerte capacidad de emocionar al visitante".

El acto, al que también han asistido representantes del mundo cofrade, ha incluido la proyección de un vídeo conmemorativo que muestra la evolución de la Semana Santa de Ciudad Real desde el año 2006 hasta la actualidad.

"Con su presencia en Fitur, el Ayuntamiento ha reforzado su compromiso con una promoción turística basada en la cooperación institucional, el orgullo de territorio y la puesta en valor de una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad", ha sentenciado.