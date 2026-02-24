Lucía, la joven que ha dejado de ganar 3.000 euros en Toledo mientras cumplía su "sueño" de participar en 'Lo sabe, no lo sabe'

El programa de Xuso Jones en Cuatro 'Lo sabe, no lo sabe' se ha trasladado este lunes a Toledo con un jugoso premio que finalmente no ha podido llevarse Lucía, una joven natural de Quintana del Puente (Palencia) de 21 años que ha participado en el programa.

La concursante, estudiante de Derecho y Estudios Internacionales, ha sido elegida por Xuso Jones mientras caminaba con dos amigas por una de las calles del Casco Histórico toledano. Un "sueño" cumplido para ella, ya que se ha declarado fan de los concursos de televisión.

Sin embargo, la suerte no ha sonreído a la palenciana, que ha acabado su participación con cero euros en la última pregunta de un mítico programa que consiste en buscar en la calle a personas que sepan o no sepan la pregunta planteada por el presentador.

En la primera pregunta, por 200 euros, ha logrado encontrar a una persona que supiera qué sinónimo de bonito suena como galleta en inglés. La elegida, entre dudas, ha acabado acertando que se trataba de "cuqui".

La segunda pregunta también ha ido bien para la joven, ya que debía buscar a alguien que no supiera quién fue la primera persona en orinar sobre la Luna. Una ronda que ha sido fácil y que ha subido el bote hasta los 400 euros.

La siguiente pregunta, por 600 euros, pedía el nombre de la ciudad en la que se celebra la fiesta de los patios. La persona elegida para responder debía responder "Córdoba" y así ha ocurrido.

La cuarta ronda, por 1.000 euros, ha sido más difícil. Lucía debía buscar a alguien que no conociera que el sinónimo de caco que designa al dispositivo que se conecta al enchufe para multiplicar las tomas es "ladrón". Aunque la primera persona elegida conocía la respuesta, el comodín de repetir la elección le ha dado la posibilidad de encontrar a la persona adecuada.

Final inesperado

Sin embargo, todo se ha truncado en plena plaza de Zocodover, cuando debía encontrar a alguien que no conociera el nombre de la icónica avenida de Nueva York famosa por sus tiendas de lujo. Pablo, el elegido por la joven conocía la respuesta, que sin dudarlo ha asegurado que se trataba de la Quinta Avenida.

Inmediatamente, la cara de la joven ha reflejado el descontento, consciente de que la persona seleccionada había acertado y ella no se llevaría nada. De haber fallado, Lucía habría multiplicado por tres el bote de 1.000 euros, llevándose un total de 3.000.

Tras perder el bote, ha reconocido que debía haberse plantado con los 1.000 que ya tenía.