El parque temático Puy du Fou de Toledo sortea cinco entradas dobles para su nueva temporada: cómo participar

La nueva temporada del parque temático Puy du Fou de Toledo arranca el próximo 7 de marzo y ha decidido celebrarlo con sus seguidores en redes sociales. El espacio ha lanzado un sorteo de cinco entradas dobles para disfrutar de sus espectáculos durante los primeros días de apertura.

"Queremos que seas protagonista desde el primer instante. Solo unos pocos lo vivirán desde el principio. La cuenta atrás ha comenzado", han expresado a través de una publicación de Instagram.

El sorteo estará disponible hasta el próximo domingo 1 de marzo y los cinco ganadores se anunciarán a través del mismo post en la red social. El premio será canjeable durante los fines de semana del 7-8 de marzo y del 14-15 de marzo.

Cómo participar en el sorteo

Como detallan en la publicación, para participar hay que seguir a Puy du Fou España en Instagram y dar 'me gusta' a la publicación. Además, hay que mencionar a la persona con la que acudirás al parque, sin existir límite de comentarios.

Por último, hay que compartir la publicación en las historias de Instagram, etiquetando a Puy du Fou.