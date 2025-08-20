Puy du Fou sortea dos entradas para el parque temático con acceso a 'El Sueño de Toledo': cómo participar

El parque temático Puy du Fou de Toledo ha publicado en sus redes un nuevo concurso para los amantes de la fotografía y la historia. Los premios para el ganador son una entrada doble para el parque y para el espectáculo 'El Sueño de Toledo', además de una visita exclusiva al Taller de Vestuario y a la Torre de Sonido.

Para participar, hay que seguir a Puy du Fou España en Instagram, subir una publicación con una o varias fotos de una visita al parque, etiquetar a la cuenta en el post e incluir el hastag #LaMejorFotoDePuyduFouEspaña

El plazo máximo para participar termina el próximo domingo 24 de agosto. Puy du Fou anunciará el resultado del concurso en la misma publicación.

Premio

El ganador deberá contactar por mensaje directo a través de Instagram en un plazo máximo de respuesta y aceptación del premio de 48 horas desde la comunicación.

La visita se realizará el día acordado previamente con el equipo de Puy du Fou España, excepto fines de semana y festivos durante la temporada 2025.