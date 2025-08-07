Planazo en un pueblo de Ciudad Real para ver las Perseidas: charlas, observación con telescopio…

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ha organizado una velada astronómica el próximo miércoles 14 de agosto. Una cita que tendrá diversas actividades y que se celebrará dos días después de la lluvia de estrellas conocida como Perseidas o 'Lágrimas de San Lorenzo', cuando todavía se pueden observar en el cielo multitud de estrellas fugaces.

Se celebrará a partir de las 22 horas en el campo de fútbol municipal, en colaboración con la Asociación Daimieleña de Astronomía, con el objetivo de acercar el conocimiento del firmamento a todos los públicos de una manera amena, práctica y participativa.

La programación de la noche contará con una visualización del cielo con telescopios, observación de planetas, explicación de las constelaciones y una charla divulgativa sobre las Perseidas.

Velada astronómica en Bolaños de Calatrava. Foto: Ayuntamiento.

A partir de cinco años

La actividad está dirigida a personas de más de cinco años y cuenta con un aforo limitado a 50 participantes. Para participar, hay que inscribirse en el Centro Joven de Bolaños de Calatrava.

El Ayuntamiento ha recomendado a los asistentes llevar una toalla, manta o esterilla para tumbarse sobre el césped y observar el cielo con mayor comodidad.

"Una noche diferente en la que ciencia, naturaleza y divulgación se dan la mano para ofrecer una noche inolvidable", han expresado desde el Consistorio.