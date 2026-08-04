El queso cremoso de Toledo que ha conquistado los "Oscars de la gastronomía": cuesta 29 euros y está lleno de matices

A orillas del río Tajo y con la leche cruda y sin pasteurizar de un rebaño de ovejas manchegas, se elabora Pi: el queso semicurado de pasta blanda elaborado en la finca Hualdo situada en el entorno de El Carpio de Tajo (Toledo) que ha conseguido la máxima puntuación (tres estrellas) en los Great Taste Awards y los Premios de oro en los Cincho Cheese Awards 2026.

Concebido para explorar el potencial de la materia prima de proximidad, este queso destaca por una textura cremosa y profundamente fundente. Su envoltorio natural es una elegante corteza blanca enmohecida. El secreto de su excelencia reside en un afinado lento de mínimo 35 días.

En boca ofrece un sabor predominantemente láctico y mantecoso donde sobresalen un sutil toque de nuez y matices herbales frescos. Desde Quesos Hualdo recomiendan maridarlos con "panes de masa madre, lechuga viva recién cortada o vino de Oporto".

Queso Pi de Quesos Hualdo. Dehualdo.com

Por tan solo 29 euros podrás hacerte con este queso de calidad superior que es una apuesta segura para cualquier centro de mesa gourmet. Junto al éxito de Pi, su Mi-Queso Manchego —elaborado con la tradicional curación de Castilla-La Mancha — ha sumado también dos estrellas Great Taste y un Cincho de Plata.

La quesería toledana demuestra así la solidez de un proyecto que nació en 2020 como extensión natural de su actividad ganadera y que hoy demuestra que la innovación y el respeto al territorio pueden convivir en armonía.