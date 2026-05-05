Álvaro, el joven albaceteño que hace el mejor bocadillo de España: "Tardo siete horas en prepararlo"

En un panorama gastronómico colonizado por las hamburguesas, un joven de Albacete llamado Álvaro no solo hace el Mejor Bocadillo de España 2026, sino que lucha por convertir esta comida en algo más que una alternativa para una merienda o una cena rápida.

"Siempre ha sido un recurso, no una opción. Vi el mercado saturado de hamburguesas y estoy haciéndome un hueco", explica el dueño de Brocata a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Álvaro y su 'Comeorejas' se consagraron con el primer premio en la final del III Campeonato de España de Bocatas celebrada este lunes en El Puerto del Escondite en la Ciudad Financiera del Santander (Madrid). El albaceteño compitió con otros 14 establecimientos de toda España y finalmente el jurado conformado por reputados chefs como Óscar Velasco o Julián Mármol se decantó por su receta.

'Comeorejas', el mejor bocadillo de España.

'Comeorejas' tiene como protagonista un ingrediente de origen humilde: la oreja de cerdo. Se maceran en un adobo antes de ser cocidas a baja temperatura, después se trituran y se forman unas planchas que marcan en el fuego. Esos "hojaldres de oreja" se introducen en un pan de chapata previamente tostado con mantequilla de avellana junto a provolone fundido, mayonesa de ajo y coronado con una piparra dulce.

La filosofía de Álvaro huye de los ingredientes prohibitivos: "Si cojo una carne de Wagyu que vale 80 euros el kilo y la pongo, claro que está bueno, pero un bocadillo por 40 euros no se vende". En este sentido el precio de 'Comeorejas' es de 12 euros el completo y de 8 el medio, aunque también está disponible el medio con patatas y bebida por 11,50. "Es enorme, si te lo tomas para almorzar, ya no comes".

Álvaro recogiendo el premio al Mejor Bocadillo de España 2026. Elmejorbocata.com

El secreto del Mejor Bocadillo de España reside en el tiempo y la técnica. "Tardo siete horas en prepararlo todo porque al final la cocción, hacer las planchas, más enfriarlo...Hay mucho trabajo y eso se nota en el resultado y el sabor", explica. Para él, todo ese proceso artesanal convierte este bocadillo de oreja en "un producto premium".

Esa forma de trabajar no es exclusiva para este concurso: "He presentado el mismo que hago siempre, no he cambiado nada. Al final es mérito de todo lo que hay detrás", asegura. Lejos del éxito y este reconocimiento nacional, el negocio ha atravesado una montaña rusa financiera. "En diciembre estuve a punto de cerrar", confiesa Álvaro. "Me ha costado convencer a la gente de que un bocadillo vale 12 euros", añade.

Tras el premio al Mejor Bocadillo de España 2026, el local situado en la calle Hermanos Jiménez de Albacete capital se prepara para una avalancha de comensales: "Vamos a vender un montón, pero va a ser una locura de trabajo. Si quiero hacer 400 bocadillos, necesito mínimo dos o tres días. No hay forma humana de hacerlo más rápido", apunta.

Con menos de un año de vida, Álvaro ya ha puesto a Albacete en el mapa de la excelencia culinaria nacional. "Brocata prácticamente acaba de nacer, no llevo ni un año abierto; este premio me permite afianzarme", explica. Con una carta corta, el objetivo ahora es la innovación constante. "La idea es rotar e ir renovando según la temporada", afirma.

Esto es solo el comienzo, Álvaro lo tiene claro: "El año que viene nos vamos a presentar sí o sí", promete. La fórmula será la misma que le ha llevado a la gloria: "Buscaremos productos humildes o asequibles para darles una vuelta de tuerca, tratarlos bien y convertirlos en un bocadillo premium".