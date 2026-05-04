El mejor vino airén de toda España se hace en Ciudad Real: la botella cuesta poco más de 5 euros

El concurso nacional 'Airén por el Mundo' ha dado a conocer los vinos ganadores de su edición 2026 tras la cata celebrada el pasado jueves en las instalaciones del Grupo Phi en Ciudad Real.

El certamen se ha consolidado como una referencia en la promoción de la variedad blanca más cultivada de España y coronó al vino Pedroteño Airén, de SAT Colomán (Pedro Muñoz, Ciudad Real), con el 'Gran Oro', máximo reconocimiento del certamen.

El concurso contó con un panel de catadores profesionales que evaluó a ciegas las muestras presentadas, destacando la diversidad de estilos y elaboraciones, con vinos jóvenes, espumosos, ecológicos o propuestas innovadoras.

El jurado también reconoció con 'Oros' a los siguientes vinos:

- Pedroteño Airén – SAT Colomán (Joven Airén).

- Entremontes Airén Organic – Bodegas Entremontes (Airén ecológico).

- Clearly Organic Airén-Sauvignon Blanc – Bodegas Latúe (Ensamblado).

- Carmen Semidulce – Coop. Vinícola del Carmen (Elaboraciones especiales).

- Latúe Airén Espumoso – Bodegas Latúe (Espumoso).

- Gladium Fermentado en Barrica – Bodegas Campos Reales (Barrica).

- Mistela La Manchega – Coop. Vinícola del Carmen (Nuevos productos).

Pedroteño Airén, Gran Oro

El Pedroteño Airén se elabora a partir del sangrado natural del mosto yema, que para a fermentar en cubas de acero inoxidable a muy baja temperatura.

Tiene un color amarillo pálido verdoso, brillante, y una buena intensidad de aromas frutales, manzana, piel de melocotón y florales. En boca es ligero, fresco, jovial, suave y de equilibrada acidez y cuenta con una retronasal afrutada.

Este vino puede comprarse en la página web de SAT Colomán por 30,60 euros el pack de seis unidades, por lo que la botella tiene un coste de 5,10 euros.