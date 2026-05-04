Alcázar de San Juan se consolida como la tierra de los sabores del Quijote con 40.000 asistentes a su feria

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha cerrado la XVIII Feria de los Sabores con un balance muy positivo tras cuatro jornadas en las que unas 40.000 personas han convertido la ciudad en punto de encuentro en torno a la gastronomía, la tradición y la cultura de la Tierra del Quijote.

Entre el 30 de abril y el 3 de mayo, el recinto ferial ha reunido cerca de 80 casetas de alimentación y artesanía que, junto a una programación que ha rondado el medio centenar de actividades, han configurado un escaparate amplio y diverso del sector agroalimentario. Showcooking, catas de vino, talleres, conciertos y propuestas culturales se han sucedido a lo largo del fin de semana, "generando un flujo continuo de público que ha contribuido a consolidar el carácter dinámico de la feria, en la que han tenido cabida iniciativas dirigidas a todos los perfiles de público", han valorado desde el Ayuntamiento alcazareño.

Respecto a la participación, destacan un nivel de asistencia sostenido a lo largo de las distintas franjas horarias, que "ha tenido un reflejo directo en la actividad económica del municipio", donde sectores como la hostelería, la restauración o el comercio han registrado una "notable intensidad", al igual que los recursos turísticos, donde se ha contabilizado un incremento de visitas.

El desarrollo de la feria se ha producido con normalidad, en un contexto en el que las condiciones meteorológicas, propias de la primavera, han acompañado sin alterar la programación prevista, lo que ha permitido mantener todas las actividades. El ambiente, caracterizado por la convivencia y la participación intergeneracional, ha estado presente tanto en el recinto ferial como en el conjunto de la ciudad, que ha mostrado una elevada ocupación y actividad durante todo el fin de semana.

Del mismo modo, y más allá del propio recinto, la Feria de los Sabores ha contribuido a dinamizar el conjunto del municipio, donde calles, plazas y establecimientos han registrado una importante afluencia de público, reforzando su papel como herramienta de promoción turística y de puesta en valor de los productos y tradiciones locales.

Valoración de Rosa Melchor

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha calificado la feria de "magnífica", como ha demostrado el hecho de que "no ha habido un solo evento que no haya triunfado, y todas las actividades han contado con una gran respuesta tanto de vecinos como de visitantes".

En este sentido, ha apuntado que "la participación en talleres, catas, showcooking y conciertos se ha mantenido constante durante toda la feria".

Melchor también ha destacado que "la venta de cerca de 8.000 catavinos y el ambiente registrado permiten hablar de una edición muy positiva, en la que la ciudad ha estado llena durante todo el fin de semana".

"La actividad generada ha sido visible en todos los sectores, especialmente en la hostelería y el comercio, que han experimentado una gran afluencia", ha añadido.

En este sentido, ha matizado que "la Feria de los Sabores cumple con su objetivo de atraer visitantes, promocionar Alcázar de San Juan y poner en valor los productos de nuestra tierra, gracias también al trabajo de los artesanos y expositores, muchos de los cuales repiten año tras año», añadiendo que «la incorporación de nuevos participantes confirma el interés creciente por formar parte de este evento".

Finalmente, la alcaldesa ha incidido en el desarrollo tranquilo del evento, señalando que "ha sido una feria sin incidencias reseñables, con un comportamiento cívico ejemplar por parte de los asistentes y un ambiente que ha permitido disfrutar con normalidad de todas las actividades", para concluir que "si hubiera que poner una nota, estaría muy cerca de la excelencia, gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores públicos, iniciativa privada y visitantes que hacen posible esta feria".