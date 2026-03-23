Dónde comer esta primavera en Castilla-La Mancha: los 19 nuevos Soletes de la Guía Repsol que debes conocer

La primavera y sus días soleados ya están aquí y muchos no pueden aguantarse las ganas de salir y comer fuera de casa. Conocedora de ello, la Guía Repsol ha desvelado su esperada lista de los Soletes de Primavera 2026 porque "hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos".

En el Teatro Auditorio de Alcanar de Terres de l’Ebre (Tarragona), la prestigiosa entidad culinaria dirigida por María Ritter anunció este esperado listado donde Castilla-La Mancha suma 19 nuevos restaurantes que incrementan el total regional a 315.

La Guía Repsol pone el foco en esos lugares que recomendaría a un amigo. Sitios con propuestas apetecibles, solventes y asequibles. En esta decimocuarta edición, se han incorporado más de 300 establecimientos, algunos en Andorra, y ya son más de 5.000 los que lucen la sonriente pegatina amarilla.

Rubén Ortiz termina un steak tartar en la barra de su restaurante asiático ‘Zitro’, en Tomelloso (Ciudad Real). Sofía Moro

Un ejemplo perfecto de esta diversidad es 'Zitro Sushi Bar' en Tomelloso (Ciudad Real). Allí, el chef Rubén Ortiz ofrece una propuesta que fusiona el recetario tradicional japonés con la gastronomía española, peruana, mexicana y venezolana en un espacio inspirado en la ciudad de Osaka.

Otra de las novedades nos invita a saborear la repostería artesanal de la célebre 'Fátima Gismero' en Pioz (Guadalajara), o a disfrutar del encanto de las cafeterías como 'My Cat's Cake' en Cuenca.

El equipo de expertos de la guía, repartidos por todo el territorio nacional, ha peinado cada provincia para encontrar esos locales fiables que se alejan de los circuitos turísticos habituales. A continuación, facilitamos el listado completo por provincias de los 19 nuevos Soletes de Primavera de Castilla-La Mancha:

Albacete (3 nuevos Soletes)

Dallas - plaza Maestro Chueca, Albacete - tique medio 25 - 35 euros.

- plaza Maestro Chueca, Albacete - tique medio 25 - 35 euros. Las Rejas - calle Dionisio Guardiola, Albacete - tique medio 30 - 45 euros.

- calle Dionisio Guardiola, Albacete - tique medio 30 - 45 euros. La Ventica - ronda Sur, Almansa - tique medio 25 - 40 euros.

Ciudad Real (3 nuevos Soletes)

La Gavilla - calle Cervantes, Villanueva de los Infantes - tique medio 30 - 40 euros.

- calle Cervantes, Villanueva de los Infantes - tique medio 30 - 40 euros. Cafetería La Rosa - plaza de la Constitución y calle Emilio Castelar, Alcázar de San Juan - tique medio 5 - 15 euros.

- plaza de la Constitución y calle Emilio Castelar, Alcázar de San Juan - tique medio 5 - 15 euros. Zitro Sushi Bar - avenida Don Antonio Huertas, Tomelloso - tique medio 25 - 35 euros.

- avenida Don Antonio Huertas, Tomelloso - tique medio 25 - 35 euros. Elemento 4

Cuenca (3 nuevos Soletes)

Casa Albina - calle Comuneros de Castilla, Talayuelas - tique medio 20 - 30 euros.

- calle Comuneros de Castilla, Talayuelas - tique medio 20 - 30 euros. La Vinoteca de Valdemeca - carretera de Cañete, Valdemeca - tique medio 15 - 25 euros.

- carretera de Cañete, Valdemeca - tique medio 15 - 25 euros. My Cat´s Cake - calle Alfonso VIII, Cuenca - tique medio 8 - 15 euros.

Guadalajara (6 nuevos Soletes)

Casa Parri - calle Real, Poveda de la Sierra - tique medio 25 - 35 euros.

- calle Real, Poveda de la Sierra - tique medio 25 - 35 euros. El Fogaril - calle Vicente Monux, Sigüenza - tique medio 20 - 35 euros.

- calle Vicente Monux, Sigüenza - tique medio 20 - 35 euros. Cafetería Fátima Gismero - carretera de Loranca, Pioz - tique medio 10 - 20 euros.

- carretera de Loranca, Pioz - tique medio 10 - 20 euros. La Vaquería - calle Real, Malaguilla - tique medio 30 - 45 euros.

- calle Real, Malaguilla - tique medio 30 - 45 euros. Los Cantos - calle de la Fuente, Valverde de los Arroyos - tique medio 25 - 35 euros.

- calle de la Fuente, Valverde de los Arroyos - tique medio 25 - 35 euros. Los Manzanos - calle Real, Campillo de Ranas - tique medio 25 - 40 euros.

Toledo (4 nuevos Soletes)