Aterriza en Toledo Caña, la propuesta más canalla de Juan Sahuquillo y Javier Sanz, chefs de Cañitas Maite

Una de las hamburguesas que ofrece la carta de Caña by Cañitas.

Llega a Toledo Caña, el concepto de cocina más canalla ideado por los albaceteños Juan Sahuquillo y Javier Sanz. Estos dos chefs que saltaron a la fama desde Casas Ibáñez (Albacete) por su propuesta en Cañitas Maite, se han consagrado como una de las duplas más consistentes del panorama gastronómico español al lograr sendas Estrellas Michelin con Oba- (Casas Ibáñez) y CEBO (Madrid).

Pero más allá de estas propuestas de alta cocina, Sahuquillo y Sanz también han puesto en marcha otro concepto de comida rápida más informal ideado a partir de su food truck junto a Cristo Rodríguez y que ahora se asentará en Toledo.

Según han informado en sus redes sociales, Caña by Cañitas abrirá sus puertas el 19 de febrero en un local de la Travesía Gregorio Ramírez, la vía peatonal que une General Villalba con el Paseo de Bachilleres.

El de Toledo será el segundo restaurante de Caña que ve la luz tras el puesto en marcha hace unos meses en Alcorcón (Madrid).

En su carta, se recogen clásicos como su croqueta de jamón, elegida mejor croqueta del mundo 2021 en Madrid Fusion, junto a otros entrantes como las patatas trufadas, los brioches de costilla, las costillitas BBQ o los nachos trifásicos.

Además, ofrecen dos tipos de empanadillas "gastroorgásmicas" -la Joselita con chorizo de bellota, mozzarella y tortilla de patata, y la Española a base de carrillera de vasa en sala y tortilla- y varias propuestas de pollo: alitas broaster style, alitas korean style y palomitas de pollo picante.

Hamburguesas

Sin embargo, el plato fuerte de la carta de Caña son las hamburguesas, elaboradas a partir de carne madurada de vacas nacionales y bueyes gallegos de Cárnicas LyO. En total ofrecen hasta 11 tipos de hamburguesa diferentes de vacuno y una de pollo.

Las Singles, que tienen un disco de carne de vaca con 30 días de maduración, oscilan entre los 9,95 y los 11,95 euros, mientras que las Las + Clásicas van de los 13,45 a los 14,45 euros.

Además, ofrece otras cuatro propuestas de Las + Tops que cuestan entre 14,45 y 15,45 euros y una edición especial de buey, que aspira a convertirse en la mejor hamburguesa de España por 19,95 euros.

La carta la completan tres tartas de queso, chocolate y pistacho, dos opciones de menú infantil y bebidas.