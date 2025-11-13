Ferran Adrià desvela los secretos de su innovador modelo de negocio gastronómico en una conferencia en Toledo

El reconocido chef Ferran Adrià ha participado este jueves en una conferencia magistral en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha para exponer su innovador modelo de negocio gastronómico.

"Cuestionar el status quo, no ser dogmático, la visión holística y la planificación sistemática" han sido las claves que ha propuesto como base de su desarrollo innovador, como ha detallado en el evento 'Conecta innovación: Universidad, empresa y futuro', impulsado por la cátedra de Sistemas Avanzados para Educación Digital e Inclusiva de la UCLM y Telefónica.

Adrià ha explicado en qué consiste su metodología 'Sapiens', que ha resumido en "conocer qué son las cosas, con qué se pueden comparar, su clasificación, su recorrido histórico y su evolución sistémica".

"El mundo ha evolucionado con tecnología e innovación para mejorar el mundo", ha expresado el alma del restaurante El Bulli.

Las claves en el contexto actual

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado que el alumnado egresado es uno de los agentes innovadores más importantes para la comunidad autónoma porque "difunde el conocimiento para generar estos cambios que producen riqueza".

Y ha apuntado al componente social y medioambiental como los dos elementos fundamentales necesarios para el desarrollo innovador en el contexto actual.

De su lado, la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, ha celebrado que este evento conjunto permita abordar la innovación como un elemento transversal. "Esta jornada nos ayuda a mostrar cómo incorporar el talento tecnológico dentro de nuestro ámbito diario y cómo desarrollar la innovación en procesos totalmente diferentes al de nuestra trayectoria profesional", ha afirmado.

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre innovaciones desarrolladas desde la universidad. Han participado el director de la cátedra, Miguel Ángel Redondo; la profesora de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos en la UCLM, Susana Seseña; y el catedrático de la UCLM y director creativo de la filial Furious Koalas, Carlos González Morcillo.