El original restaurante de Toledo que recomienda la Guía Michelin: cocina en directo y 16 comensales

La Guía Michelin se ha convertido en el referente por excelencia del mundo gastronómico. Cada uno de los restaurantes que conforman su listado es garantía de que en ellos se come de escándalo y que, además, la calidad del servicio es óptima. Y no solo hablamos de los establecimientos con estrella, sino de otros muchos que no han recibido este reconocimiento y que destacan de igual modo por su buen hacer.

Es el caso de Víctor Sánchez-Beato, un establecimiento ubicado en el Casco Histórico de Toledo que forma parte de los 'Restaurantes Seleccionados' por la Guía Michelin. En Castilla-La Mancha son un total de 15 los locales que han sido incluidos en esta categoría, cinco en el caso de Toledo.

Víctor Sánchez-Beato, galardonado con un sol en la Guía Respol y elegido uno de los 100 mejores restaurantes de España por TheFork, ofrece desde hace algo más de tres años una experiencia gastronómica única a sus clientes. Allí, el chef se sitúa tras una barra y cocina en directo para un máximo de 16 comensales por turno, que pueden ver con sus propios ojos el proceso de elaboración de los platos que degustan inmediatamente después.

Cocina de Sánchez-Beato. Guía Michelin