Eligen dos vinos de Castilla-La Mancha entre los mejores por menos de cinco euros

La Guía Vinos Gourmets 2023 ha incluido dos caldos de Castilla-La Mancha entre los de mejor calidad y que se pueden comprar por 5 euros o menos. Se trata del blanco de Casa Albali Verdejo Sauvignon 2021, de la DO Valdepeñas, y el tinto de Finca la Estacada 6 Meses Barrica 2021 de la DO Uclés.

En el apartado de blancos, la guía solo ha incluido a dos vinos que superan los 90 puntos de calidad. El de Casa Albali con 90 puntos y 4 euros de precio, y el Nicte Eco 2021 de la DO Rueda con 91 puntos y 5 euros.

En cuanto a los tintos, tres han alcanzado los 91 puntos: Care Nouveau 2021 de la DO Cariñena, Dominio de Berzal 2021 de la DOC Rioja y Taus Joven 2021 de la DO Jumilla, todos a un precio de 5 euros. Con un punto menos, 90, el conquense de Finca la Estacada y Muruve 2021 de la DO Toro se pueden comprar por 4 euros, mientras que Muñarrate de Solabal (DOC Rioja) también llega a los 90 puntos y cuesta 5 euros.

Completan esta recopilación el Borsao Selección 2021 de la DO Campo de Borja en el apartado de rosados (91 puntos a un precio de 5 euros) y Dios Baco Manzanilla de la DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda en manzanillas (94 puntos y 5 euros).

