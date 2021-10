Zasca de Pepe Rodríguez a un concursante de Masterchef que cuestionó su restaurante

Cada programa de Masterchef Celebrity suele dejar momentos interesantes. Con un casting tan heterogéneo y tan cargado de egos, es raro el programa en el que no hay algún enganchón.

Esta vez, uno de los más comentados ha sido el del Pepe Rodríguez, juez del programa y chef de 'El Bohío' de Illescas y Eduardo Navarrete, diseñador de moda y aspirante en esta edición. Todo empezó antes del comienzo de la prueba de eliminación y Pepe Rodríguez cuestionó a Navarrete por sus preferencias entre los dos capitanes de la prueba de exteriores, el cómico Miki Nadal y el periodista deportivo Juanma Castaño. Sin dudarlo, el diseñador dijo que siempre en el "team Miki", lo que aprovechó Castaño para decir a Pepe que es el ”único que no ha tenido una prenda de Navarrete en todo el programa”.

“Si quieres yo te regalo una prenda de Navarrete”, respondió el jurado del talent sin esperar la respuesta en forma de dardo que iba a soltar Navarrete: "Precios para todos los públicos. No como sus restaurantes, que he estado mirando y no me van a ver por allí, claro”.

Ante esta afirmación, Pepe Rodríguez preguntó directamente al aspirante si le parecían caros. "Bueno, algo he oído, Pepe," respondía. Ante esta afirmación, el illescano le preguntó por el precio de sus prendas y Navarrete le informó que tiene camisetas desde 50 euros a vestidos por 800. "¿Un vestido 800 euros?," recalcó con cara de asombro el chef.

Entonces, llegó el momento álgido. "Perdona, alta costura, cosido a mano, y horas. No como vosotros, que le dais la vuelta al solomillo, decís que se come poco hecho y ya está listo", dijo, ni corto ni perezoso, el diseñador.

Como era de esperar, Pepe Rodríguez no se mordió la lengua defendiendo su trabajo y el de sus compañeros: "Si es que a lo mejor te falta todavía meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás, y detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es barata o cara, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás, una creación, que valdrá lo que tenga que costar,” sentenció.

Una respuesta con la que zanjó la polémica y dejó a Eduardo Navarrete mudo.

Sigue los temas que te interesan