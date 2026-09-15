'En Compañía' estrena nuevo plató en CMM tras una década en su 'saloncito': "Seguiremos luchando contra la soledad"

El programa de servicio público presentado por Ramón García y Gloria Santoro inicia una nueva etapa tras una década en su anterior espacio y con más de 5.000 personas que han pasado por su ‘saloncito’

'En Compañía' estrena nueva casa. El programa de servicio público de Castilla-La Mancha Media (CMM) ha comenzado su nueva temporada en un plató renovado y más amplio, que incorpora nuevos elementos visuales, de sonido, iluminación y cámaras, pero mantiene la esencia del formato, centrado en combatir la soledad no deseada.

Durante los diez años que el programa ha permanecido en su anterior plató, más de 5.000 personas han pasado por su conocido ‘saloncito’ con el objetivo de encontrar a alguien con quien compartir sus vidas. De ellas, alrededor de 4.000 han encontrado pareja, con unas 2.000 parejas formadas.

Ramón García junto a Gloria Santoro en el nuevo plató de 'En Compañía'. Ángela Pulido Díaz

El nuevo espacio, diseñado por el escenógrafo Alberto Esteban, cuenta con 900 metros cuadrados y se convierte en el plató más grande de CMM. Su renovación supone también un cambio a nivel técnico, con nuevos equipos de sonido, iluminación y cámaras.

La "esencia de siempre"

El presentador, Ramón García, ha destacado la carga emocional del nuevo espacio, que mantiene elementos vinculados a otros programas de la historia de la televisión autonómica. "Esta es mi carpa y volver aquí es cerrar un círculo maravilloso. La parte de arriba guarda los recuerdos y la esencia de siempre", ha afirmado.

García también ha asegurado que "no hay un plató como este en ninguna televisión autonómica" y ha definido el traslado como un "salto cualitativo a nivel de imagen" para la corporación.

Nuevo plató de 'En Compañía' de CMM. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, Gloria Santoro ha calificado de "ilusionante" el estreno de este espacio, que ahora tendrán que "llenar de vivencias para que cada rincón tenga su propia alma". La presentadora ha subrayado que el cambio de plató no modifica el objetivo del formato: "seguir luchando contra la soledad no deseada".

Nuevo plató, una nueva etapa

El equipo técnico de CMM, encabezado por Jesús Sánchez, ha trabajado en la nueva escenografía y en la incorporación de los nuevos elementos técnicos. El plató cuenta ahora con cuatro cámaras en pedestal, una cámara con grúa de tres ejes y una steadicam.

Además, el estreno supone un reto para el equipo de Realización, ya que el espacio comienza a utilizarse por primera vez en alta definición (HD). El jefe de Realización de CMM, David Rojas, ha explicado que uno de los principales desafíos ha sido "modificar la disposición de las cámaras" para "aprovechar todos los espacios" del plató.

Detalles del nuevo plató del programa. Ángela Pulido Díaz

El espacio estaba anteriormente adaptado para programas de prime time, por lo que ha sido necesario reorganizar la distribución para ajustarlo a las necesidades de 'En Compañía'.

Diez años luchando contra la soledad

Más allá del cambio de escenario, el programa mantiene su función de servicio público y su apuesta por poner en valor a las personas mayores, fomentar un envejecimiento activo y acercar las tradiciones de Castilla-La Mancha a las nuevas generaciones.

Una década después de su estreno, 'En Compañía' se ha consolidado como uno de los formatos de referencia de la sobremesa de CMM. En este tiempo, más de 5.000 personas han pasado por el programa y alrededor de 4.000 han encontrado a alguien con quien compartir sus vidas.

Nuevo plató. Ángela Pulido Díaz

El balance se traduce en unas 2.000 parejas formadas a través del espacio, unos datos que CMM vincula con el compromiso del programa en la lucha contra la soledad no deseada.