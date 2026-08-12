Quintanar de la Orden abre sus puertas a seis días de fiesta: música, gastronomía y tradición para compartir

Imagen de la Feria de 2025 en Quintanar de la Orden. Cedida

Quintanar de la Orden vuelve a abrir sus puertas este verano para celebrar una de las citas más esperadas del calendario. Del 14 al 19 de agosto, el municipio toledano se llenará de música, tradición, gastronomía, actividades familiares y propuestas para todas las generaciones con una Feria que mantiene sus clásicos y suma nuevas iniciativas para hacer de estos días una invitación a quedarse, disfrutar y descubrir la localidad.

La programación arranca el viernes 14 de agosto con una jornada repleta de actividad desde primera hora de la mañana. Los concursos comarcales de habilidad de tractor y remolque y de lanzamiento de azadón darán paso, ya por la tarde-noche, a los actos oficiales de inauguración.

El desfile de Feria, la proclamación de la Reina y Damas de 2026, el pregón de Cristina Serí Merino y los fuegos artificiales marcarán el comienzo oficial de unas fiestas que continuarán hasta el miércoles 19.

"Es un programa muy variado", resume el concejal de Juventud, Antonio de la Guía, quien ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el Ayuntamiento ha buscado que "haya música, espectáculos para todos los públicos, días jóvenes y días de mayores". Una filosofía que se refleja en un calendario que prácticamente no deja huecos y que permite recorrer la Feria desde diferentes perspectivas.

El 15 de agosto, la gran cita

El sábado 15 llegará el día más importante para Quintanar de la Orden. El Día de la Virgen de la Piedad combinará la tradición religiosa con una intensa jornada festiva. Las dianas, la función religiosa en honor a la patrona, el pasacalles y el Baile del Vermut conducirán hasta la tarde, cuando la ofrenda floral y la procesión recorrerán las calles del municipio.

Y después de la tradición llegará la música. A medianoche, la Pista Jardín Colón acogerá el Réplica Fest 2026, con tributos a Amaral y Pereza, antes de que un DJ y las Taskas prolonguen la fiesta durante la madrugada.

Para De la Guía, esta será "la fecha más importante para todos los quintanareños, tanto los de aquí como los que vienen de fuera y los vecinos que siempre nos visitan". Una jornada que convierte a Quintanar en un punto de encuentro también para quienes regresan al municipio durante el verano.

Las noches tendrán, además, un denominador común: las Taskas. Seis establecimientos locales y comarcales se reúnen en un espacio con DJs y equipos de sonido para continuar la fiesta después de los conciertos y las orquestas. "Crean un ambiente espectacular para ponerle el broche final a la noche", explica el concejal.

Una Feria para compartir

El domingo 16, Día del Ausente, será una jornada especialmente pensada para reencontrarse y compartir. La programación incluye la visita a la bodega Garagewine, el tradicional Baile del Vermut y una paella popular en honor a los ausentes.

Con un donativo de dos euros, la iniciativa tendrá además un carácter solidario, ya que la recaudación se destinará a Asodefa, Asprodiq, AECC, Cruz Roja y Salvando Inocentes.

La tarde continuará con música y una fiesta en la Plaza de las Palomas, mientras que por la noche habrá teatro y una actuación de la Orquesta-Show Nueva Versalles.

Juegos tradicionales realizados en la Feria 2025 en Quintanar de la Orden. Redes Ayuntamiento Quintanar de la Orden

El lunes 17 llegará uno de los platos fuertes para las familias. El Día Infantil ofrecerá durante varias horas actividades gratuitas como toboganes, castillos, futbolín humano, barredora humana, rocódromo y fiesta de la espuma. La jornada se completará con un musical infantil y teatro.

Por la noche, el protagonismo será para la música con Modestia Aparte y Yo y mi Circunstancia. El concierto será una oportunidad para que distintas generaciones compartan canciones conocidas y disfruten juntas de una de las propuestas musicales más reconocibles del programa.

Tradición que también innova

El martes 18 será el Día de Calderetas, otra de las citas que forman parte de la identidad de estas fiestas. Vecinos y grupos de amigos volverán a reunirse para participar en el concurso y demostrar sus habilidades culinarias.

Después, la degustación permitirá disfrutar de este plato tradicional por un donativo de dos euros destinado también a diferentes asociaciones locales.

Paella solidaria realizada en la Feria 2025. Redes Ayuntamiento Quintanar de la Orden

Pero ese día tendrá además uno de los grandes estrenos de esta edición: la Feria sin ruido. Entre las 21:00 y las 22:30 horas, las atracciones y puestos reducirán el sonido y las luces para que los niños y niñas con hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar del recinto ferial.

"Siempre intentamos un poco innovar", apunta De la Guía sobre una iniciativa que se ha preparado junto a los feriantes y que pretende hacer de la Feria un espacio más inclusivo.

El miércoles 19 pondrá el cierre con el Día de los Mayores, que incluirá actividades en la piscina, baile, una fiesta dedicada especialmente a los mayores y, por la noche, la actuación de la Orquesta-Show La Mundial.

Seis días para acercarse a Quintanar de la Orden y descubrir que su Feria es mucho más que una sucesión de conciertos. Es tradición, gastronomía, encuentros, música, solidaridad, actividades para los más pequeños y noches para los jóvenes.

Una combinación que convierte al municipio en una opción perfecta para quienes quieran hacer una escapada este agosto y vivir desde dentro unas fiestas que tienen en la convivencia y la celebración compartida su principal atractivo.