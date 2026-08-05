El mercadillo ambulante ideal para visitar cada martes: más de 150 puestos de ropa, bisutería y fruta de temporada

Toledo es bien conocido por su alcázar, su catedral y sus laberínticas calles empedradas, pero cada martes (de 9:00 a 14:00 horas) la vida social de la capital de Castilla-La Mancha se traslada a la explanada del barrio de Santa Teresa.

Allí se despliegan más de 150 puestos que dan vida a "El Martes", un mercadillo con más de cinco siglos de tradición que se ha consolidado como el mercado de abasto popular por excelencia para los toledanos.

Aunque el comercio callejero de Toledo se remonta a los antiguos zocos árabes, este mercadillo nació en 1465 cuando el rey Enrique IV de Castilla concedió a la ciudad el privilegio real de celebrar un mercado semanal exento de impuestos. Una medida que continuaron los Reyes Católicos como forma de reactivar la economía local.

El mercadillo se ubica de forma habitual en la explanada de Santa Teresa. Ángela Pulido Díaz

A lo largo del tiempo, este mercadillo ha ido adaptando su ubicación según el crecimiento urbano. Durante siglos tuvo su sede original en la emblemática plaza de Zocodover, cuyo propio nombre procede del término árabe sūq ad-dawābb que significa "mercado de bestias de carga".

Ya en el siglo XX se trasladó fuera de las murallas asentándose en el paseo del Carmen entre 1972 y 1999. Posteriormente pasó al paseo de Merchán en el parque de La Vega y finalmente, en marzo de 2021, se reubicó en el recinto del Camino Molinero en Santa Teresa por necesidades de espacio y seguridad.

Algunos de los productos de bisutería que se comercializan en el mercadillo de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Ropa a tres euros

A diferencia de las tiendas de recuerdos del casco antiguo, el plato fuerte de "El Martes" es la moda a precios imbatibles y la compra funcional del día a día. Los puestos de ropa se suceden ofreciendo prendas textiles y calzado con precios que parten en muchas ocasiones desde uno a tres euros.

Dado que la oferta cambia cada semana, el secreto está en revisar bien calidades y tallas sobre la marcha. Una segunda línea de puestos se centra en los complementos y la mercería con bolsos, cinturones, gafas de sol y bisutería variada a precios ajustados.

Un puesto de fruta y verdura en el mercadillo de "El Martes" en Toledo. Ángela Pulido Díaz

También hay un espacio para el bazar y el hogar donde se pueden hallar artículos de limpieza y menajes de cocina. La alimentación tiene una presencia más reducida, aunque depende de la jornada. Destacan principalmente los establecimientos de frutos secos, dulces, encurtidos y frutas y verduras frescas de temporada.

Lo que hace único a "El Martes" es que mantiene intacto el ambiente de los mercadillos de toda la vida. Los vendedores anuncian sus ofertas a viva voz y los compradores conversan mientras comparan precios. Todo ello con un telón de fondo inigualable: una panorámica directa del Casco Histórico de Toledo y su entramado medieval.

Vista del mercadillo desde el exterior. Ángela Pulido Díaz

Guía práctica

Lo ideal es llegar a primera hora de la mañana para aparcar sin complicaciones en la parcela anexa al mercadillo y evitar la exposición al sol en los meses de verano. Aunque algunos comerciantes ya cuentan con sistemas de cobro con tarjeta, la gran mayoría de los puestos exigen pago en efectivo, por lo que conviene llevar dinero en metálico.