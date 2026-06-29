Las Fiestas de Moros y Cristianos reafirman su potencia cultural y festiva en Alcázar de San Juan

Participantes en el desfile de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcázar de San Juan.

Las XXXVIII Fiestas de Moros y Cristianos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han vuelto a convertir la ciudad en un gran escenario de historia, música, tradición y convivencia, en una edición marcada por la elevada participación, la espectacularidad de los desfiles y el arraigo de unas celebraciones declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional.

Durante todo el fin de semana, miles de vecinos y visitantes han llenado las calles del municipio para disfrutar de una programación que ha combinado recreaciones históricas, pólvora, música festera, coreografías y el colorido de unas comparsas que han vuelto a exhibir el trabajo de todo un año, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Uno de los momentos más destacados ha sido la tradicional Embajada en la Plaza de España, una representación teatralizada a cargo de Gladium Espectáculos, con la colaboración del Estudio de Baile Ana Rocío y del colectivo Aldonza Corazón de La Mancha.

Uno de los actores, en el balcón del Ayuntamiento.

La puesta en escena ha combinado interpretación, lucha, danza, música y efectos especiales, ofreciendo un espectáculo que ha servido como arranque simbólico del fin de semana festero.

La Majestuosa Entrada Mora ha vuelto a situarse como uno de los grandes ejes de la programación. Escuadras, boatos, ballets, carrozas, bandas de música y decenas de festeros han desfilado por el centro de la ciudad en un recorrido marcado por la vistosidad de los trajes, la coordinación de las coreografías y el sonido característico de la música festera. La participación de comparsas de todas las edades ha evidenciado el crecimiento y la consolidación de unas fiestas que mantienen intacta su capacidad de atracción.

La programación del domingo incluía la Ruta de las Tres Culturas, el homenaje a los fundadores de la fiesta y la Majestuosa Entrada Cristiana. Sin embargo, la lluvia persistente y la amenaza de tormenta han obligado al Ayuntamiento, en coordinación con Policía Local y el dispositivo de seguridad, a suspender el desfile para garantizar la seguridad de participantes y público.

Cuatro participantes en la Majestuosa Entrada Mora.

Pese a ello, la mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido celebrar el espectáculo de fuegos artificiales, que ha servido como broche final a unas fiestas marcadas por la alta afluencia de público y la ausencia de incidencias reseñables, según ha destacado el Consistorio.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha realizado un balance "muy positivo" de esta edición, agradeciendo el trabajo desarrollado por la Asociación de Moros y Cristianos Alkasar, presidida por José Luis Carneros, así como del concejal de Festejos, Javier Castellanos, y de todas las personas implicadas en la organización.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, en el centro.

Melchor ha definido esta edición como "especial" y ha destacado que desde el pregón celebrado en el barrio de Santa María hasta el conjunto de actividades del fin de semana, las fiestas han registrado un éxito tanto de participación como de asistencia.

La alcaldesa ha señalado que miles de personas han llenado las calles de Alcázar para disfrutar de una programación que ha combinado tradición, cultura y espectáculo, consolidando estas celebraciones como parte de la identidad de la ciudad.

Asimismo, ha puesto en valor la capacidad del municipio para acoger grandes eventos de forma simultánea, recordando la coincidencia de las Fiestas de Moros y Cristianos con el Mercado Medieval y la Burger Cup, lo que ha convertido a Alcázar de San Juan en un importante foco de atracción de visitantes.

En este contexto, ha subrayado la ausencia de incidencias reseñables pese a la elevada afluencia.

Banda de música.

Aunque la lluvia ha impedido la celebración de la Majestuosa Entrada Cristiana, la alcaldesa ha señalado que este contratiempo no empaña el balance general de unas fiestas que, a su juicio, vuelven a demostrar su arraigo y su capacidad de crecimiento. Ha añadido que la decisión de mantener el espectáculo de fuegos artificiales ha permitido despedir las celebraciones como merecen vecinos, festeros y visitantes.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Al-kasar de Moros y Cristianos, José Luis Carneros, ha asegurado que el balance es "muy positivo", destacando el trabajo realizado durante meses para preparar una programación que ha contado con una extraordinaria respuesta del público.

Carneros ha puesto en valor momentos como el pregón, la Embajada, las actividades infantiles, el homenaje a los fundadores y la Entrada Mora, señalando que el único aspecto negativo ha sido la suspensión del último desfile por la lluvia.