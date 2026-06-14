La psicóloga Ana M. Ángel avisa: "Las personas emocionalmente complejas marcan, pero quizá te enamores de algo irreal"

Las manos de una pareja y la psicóloga toledana Ana M. Ángel Esteban.

Hay personas que aparecen en la vida como una tormenta. No llegan de forma suave ni previsible... y tampoco se van fácilmente de la cabeza. Generan atracción y agotamiento a partes iguales, y dejan una huella difícil de explicar.

Esa mezcla de deseo, duda y confusión emocional es más habitual de lo que parece. Y no siempre se entiende por qué ocurre.

En esta nueva entrega del consultorio psicológico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la psicóloga toledana Ana M. Ángel Esteban responde a algunas de las preguntas más frecuentes sobre este tipo de vínculo.

1. ¿Qué tiene de especial alguien emocionalmente complejo que no tiene alguien que simplemente es "difícil"?

Son distintas, no es lo mismo. Una persona difícil puede ser alguien egocéntrico, inflexible o con poca tolerancia a la frustración, con quien mides tus palabras y tus actos, pero "la ves".

Una persona emocionalmente compleja es otra cosa: tiene capas. Hay contradicciones en ella misma, tiene una profundidad real y crea una historia que deja marca. Pueden ser muy, muy empáticas en algunos momentos y completamente desconocidas y distantes en otros.

Esa combinación de cercanía y no disponibilidad es lo que genera el gancho. El cerebro humano tiene una tendencia natural a querer resolver lo que no entiende. Una persona compleja se convierte en un enigma vivo. Y los enigmas no se abandonan fácilmente.

2. ¿Por qué nos atraen precisamente las personas que no son fáciles de "tener"?

Porque hemos confundido el esfuerzo y lo difícil con el valor. Cuando algo cuesta, automáticamente le asignamos más peso, parece más valioso.

En términos emocionales, esto se traduce en que la persona que no está siempre disponible, que no responde de manera predecible, que un día te hace sentir único y al siguiente parece estar en otro planeta… esa persona ocupa mucho espacio mental, lo que hace que continuamente esté presente.

A eso se suma lo que en psicología llamamos refuerzo intermitente: cuando los momentos de conexión son escasos pero intensos, el sistema de recompensa del cerebro se activa de una manera muy potente y automática. Es el mismo mecanismo que crea cualquier adicción.

3. ¿Tiene esto algo que ver con nuestra historia personal o es algo universal?

Las dos cosas, y ahora se pone interesante. Hay una base universal: todos los seres humanos respondemos a la novedad, al misterio, a lo que no podemos predecir del todo.

Pero sobre esa base universal, cada persona construye su propio mapa emocional. Y ese mapa se dibuja, como casi siempre, en la infancia.

Si creciste en un entorno donde el afecto era inconsistente, donde tenías que “ganarte” el amor o descifrar los estados de ánimo de quienes te cuidaban, entonces lo caótico y difícil te resulta familiar.

Y lo familiar, aunque duela, "tranquiliza". No es que sea bueno para ti, sino que es conocido.

En realidad es como un intento inconsciente de resolver algo que quedó sin resolver mucho antes. Una segunda oportunidad que el inconsciente busca sin que nos demos cuenta. Y hasta una tercera y una cuarta…

4. ¿En qué momento esa fascinación se vuelve un problema real?

Cuando empieza a costarte más de lo que te aporta, ya no tiene sentido estar ahí. Pero no es fácil porque la fascinación crea una capacidad enorme para distorsionar la percepción de la realidad.

Cuando estás dentro, tiendes a magnificar los momentos buenos, a minimizar el daño y a justificarlo. Se tiende a pensar que si te esfuerzas más, si tienes más paciencia o si das con la clave, las cosas cambiarán.

Y ahí está el problema: no es fascinación por quien es esa persona, sino por quien podría llegar a ser. Estás enamorado de un potencial, de algo que no llega, no de una realidad.

Cuando la relación empieza a afectar tu autoestima, tu estabilidad, tu capacidad de ser efectivo en otras áreas de tu vida, ya no estamos hablando de atracción. Estamos hablando de dependencia emocional.

5. ¿Podemos aprender a sentir atracción por personas más estables sin renunciar a la profundidad?

Sí, y esto es lo que más me importa dejar claro. Hay un mito muy extendido que dice que las relaciones tranquilas son aburridas, que si no hay drama no hay pasión. Es mentira.

Lo que ocurre es que muchas personas nunca han experimentado una relación segura con profundidad real, y cuando la encuentran, la interpretan como falta de chispa. Claro, están acostumbrados al esfuerzo, a lo que crea ansiedad…

La estabilidad no es ausencia de intensidad, pero aquí la intensidad no te destruye ni agota.

Pero esto requiere de un trabajo interior: entender por qué el caos nos produce esa atracción. La calma no hay que interpretarla como indiferencia ni aburrimiento. Puede haber mucha pasión y emoción, pero con estabilidad, que es lo importante.

Dentro de lo que resulta atractivo, hay personas profundas, interesantes, con mucho que ofrecer, que no van a hacerte sufrir. Y reconocerlas necesita de salud emocional.

La fascinación por lo complejo no es un defecto. Es una señal de que algo no está bien.