Bodegas Bogarve 1915 unirá música, vino y patrimonio en dos 'Atardeceres con alma' en los molinos de Consuegra

Bodegas Bogarve 1915 llevará a cabo una nueva edición de ‘Atardeceres con Alma’, una iniciativa que funde música, vino, gastronomía y patrimonio convirtiendo el cerro Calderico de Consuegra (Toledo) -más concretamente el molino Rucio- en un escenario único.

La presentación de este evento, que tendrá lugar los días 13 y 27 de junio, ha sido presentada este viernes en la sede de la Diputación de Toledo con la presencia del vicepresidente de la entidad, Joaquín Romera; la CEO de Bodegas Bogarve 1915, Carmen García de la Cruz y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Consuegra, Carlos Gutiérrez.

Romera ha apuntado que desde la Diputación "nos sentimos muy orgullosos de apoyar proyectos como este, porque representan perfectamente la forma en la que entendemos la promoción de nuestra provincia: unir cultura, patrimonio, turismo, gastronomía y desarrollo económico en torno a experiencias auténticas y de calidad".

En una nota de prensa remitida por el ente provincial, el vicepresidente ha subrayado la importancia de iniciativas capaces de poner en valor el potencial de los municipios de la provincia y de acercar a visitantes y turistas la riqueza patrimonial, cultural y paisajística de Toledo.

"“’Atardeceres con Alma’ no es solo un ciclo de conciertos, sino una propuesta que pone en valor uno de los lugares más emblemáticos y reconocibles de nuestra provincia, como es el entorno del cerro Calderico y el molino Rucio de Consuegra", ha añadido.

Romera también ha incidido en el impacto positivo que tienen este tipo de actividades para la economía local y para la dinamización del medio rural, recordando que “el visitante actual busca autenticidad, identidad y experiencias diferentes”, algo que ofrece esta propuesta.

Además, ha recordado que iniciativas como esta “generan actividad en la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos, creando movimiento y oportunidades en los municipios” y ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y empresas para sacar adelante proyectos que contribuyen a reforzar la imagen de la provincia y de sus productos.

Actuaciones en vivo

Por su parte, Carmen García de la Cruz ha explicado los detalles de esta edición de 'Atardeceres con Alma', que va a contar con las actuaciones de ‘Ombligo’, el 13 de junio, y ‘Juventude’, el 27 de junio. Una propuesta que volverá a reunir conciertos en directo, experiencias gastronómicas y vino, con el atardecer de Consuegra como protagonista.

García de la Cruz ha señalado que "'Atardeceres con Alma' es una experiencia inolvidable en la que el vino es el hilo conductor. El lugar escogido representa la esencia de nuestra tierra: un cerro desde el que se puede contemplar la inmensa planicie manchega, la crestería de los molinos y el emblemático castillo de Consuegra”.

También se ha referido al momento elegido “en un momento en el que el sol está descendiendo, se está escondiendo y cuando aparecen las primeras luces e iluminan los molinos y el castillo, ofreciendo una imagen idílica y muy representativa de nuestra tierra”.

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Consuegra, Carlos Gutiérrez, ha agradecido a la Diputación su cooperación para la presentación de 'Atardeceres con Alma', “una propuesta que se ha consolidado como una de las citas culturales más especiales y espectaculares de nuestro calendario, que transforma el Cerro Calderico en un espectáculo único y ayuda a impulsar la economía local, haciendo que nuestros vecinos se sientan orgullosos de vivir en Consuegra”.