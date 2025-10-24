Así es la nueva colección del diseñador Alejandro de Miguel: tejidos nobles, artesanía y belleza
El modisto de Miguel Estéban (Toledo) ha lanzado al mercado 'Marca in Spain' para vestir a mujeres de toda España.
En un tiempo marcado por la producción rápida y las modas efímeras, el diseñador toledano Alejandro de Miguel se ha consolidado como uno de los referentes más elegantes y coherentes de la alta costura española. Su nueva colección 2026, presentada este otoño, es una oda a la confección artesanal, el "made in Spain" y la belleza que perdura.
Hijo de una familia vinculada al oficio, De Miguel ha crecido entre telas, patrones y costureras en su taller de Miguel Esteban (Toledo).
Aquellos primeros aprendizajes se transformaron con los años en una firma que viste a mujeres de toda España, desde clientas anónimas hasta figuras conocidas como la reina Sofía o la periodista Cristina Pardo.
Su dominio de los cortes estructurados, los tejidos nobles y la sofisticación sin artificios ha convertido a De Miguel en el diseñador más solicitado por las madrinas de bodas y grandes celebraciones.
Elegancia atemporal
Sus creaciones, elaboradas de forma completamente artesanal, realzan la figura femenina con una elegancia atemporal, "una madrina debe sentirse especial y segura; mi misión es ayudarla a conseguirlo", afirma.
La colección 2026 combina siluetas impecables, tejidos nobles y volúmenes precisos con guiños contemporáneos. Sedas naturales, organzas y mikados se trabajan con precisión milimétrica en su taller, donde su equipo de artesanas da forma a cada pieza puntada a puntada.
De Miguel defiende con firmeza la producción nacional: todas sus colecciones se elaboran íntegramente en España, reivindicando el valor del trabajo local y la artesanía. En algunas creaciones ha incorporado encaje de bolillos de Almagro, rindiendo homenaje a Castilla-La Mancha y a la tradición textil española.
A pesar de su reconocimiento, el diseñador insiste en que sus verdaderas musas son las mujeres que acuden a su taller en busca de un vestido para un momento importante de su vida. "Cada mujer merece un diseño que refleje su personalidad. No creo en la moda de usar y tirar, creo en piezas que acompañan recuerdos", asegura.