Page insta al Gobierno de España a emular la Ley de Atención Temprana de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su orgullo por pertenecer a un gobierno que ha aprobado una Ley de Atención Temprana para garantizar un servicio universal y gratuito a los niños y niñas de la región. Por ello, espera que sea emulada a nivel nacional.

El líder castellano-manchego cree que puede convertirse en uno de los logros del Congreso Internacional de Atención Temprana 'Creciendo en Comunidad', que organiza Plena Inclusión estos días en Toledo capital, en cuya inauguración ha participado.

"La mejor manera de curar es prevenir. No consideren como un gasto en Atención Temprana porque es un ahorro, una inversión. Al niño o la niña que no se le detecte cuando es oportuno un problema se convertirá en un problema que, a la administración en su conjunto, ni que decir tiene a las familias, se le multiplicará por cinco en cuestión de años", ha expresado.

Para el presidente regional, la Sanidad "no puede cerrar el chiringuito y no atender a la gente", porque si no atiendes a alguien que viene con una enfermedad, "¿qué crees que has ahorrado?", ya que "vendrá con esa afección infinitamente más agravada al día siguiente".

"Hay que considerarlo como una importante inversión que rinde tributo al principal objetivo de la sanidad y de la salud. Todo lo que podamos anticipar, prever y prevenir, mejor que luego intervenir", ha sentenciado.

Más de 500 personas

El Congreso Internacional de Atención Temprana 'Creciendo en Comunidad' cuenta con la participación de más de 500 personas, entre ellas especialistas procedentes de varios países, con el objetivo de analizar el futuro de este ámbito en España. El encuentro se celebra estos dos días en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural y, además de especialistas, cuenta con la presencia de asociaciones y entidades que trabajan en la materia, representantes de comunidades autónomas y del Gobierno y familias.

Al congreso también han acudido otras personalidades como el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López; la vicepresidenta de Plena inclusión España, Marian Ferruz; el vicepresidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, José Manuel García; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez; y la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Mónica Domínguez.

Compromiso de Toledo con la inclusión

A Page lo ha precedido en el discurso el alcalde toledano Carlos Velázquez. Durante su intervención ha enviado un mensaje de "aliento, ánimo y reconocimiento a todas esas luchadoras que pelean cada día contra el cáncer de mama". "Son un ejemplo para todos y un referente para la sociedad", ha expresado con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Asimismo, ha querido dejar claro el compromiso de Toledo con la inclusión. "La niñez es la etapa de la vida en la que se sueña cuando se está despierto y cuando se duerme por la noche se prepara y se descansa para seguir soñando al día siguiente. Pues quiero pedir que nos obliguéis a soñar, que sigáis soñando porque solamente soñando con un mundo mejor podremos construir una sociedad mejor", ha concluido.

Paliar la brecha de la desigualdad

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, también ha intervenido, con un discurso en el que ha expresado que el compromiso de la fundación de la entidad "siempre ha sido y seguirá siendo paliar la brecha que genera la desigualdad en la sociedad, que genera diferencia de oportunidades".

"El pasado año, 90.000 personas se beneficiaron de las acciones de la organización. Intentamos llegar a todos los sitios y la asociación lucha y trabaja para que esto sea así, con el apoyo de la entidad", ha indicado.

"Un antes y un después"

Según ha destacado la vicepresidenta de Plena inclusión España, Marian Ferruz, los organizadores esperan que este congreso marque "un antes y un después" en esta materia, ya que va a ser un evento crucial para el objetivo de que la universalización de la Atención Temprana sea "un derecho de todos los niños y niñas de España".

"Es una inversión para futuro, a largo plazo, de la que no podemos prescindir", ha expresado.

Una ley pionera

Por su parte, el vicepresidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, José Manuel García, ha puesto en valor la Ley de Atención Temprana de la comunidad, ya que es pionera en España. "Es una muestra de colaboración entre Plena Inclusión, las organizaciones de la discapacidad y las administraciones", ha afirmado.

"No existen listas de espera en este ámbito. El considerable avance que ha habido en los últimos diez años se basa en la revisión y mejora del enfoque teórico y práctico, integrando ciencia, evidencia, experiencia y ética en nuestra labor", ha concluido.

Seguir dando oportunidades

De su lado, Mónica Domínguez ha agradecido a Plena inclusión que se siga dando oportunidades para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto educativo, ofreciendo para ello los apoyos que cada persona necesita.

"Un buen cuidado desde la edad temprana significa que damos las oportunidades que merecemos, para coger la autonomía en el máximo potencial posible", ha explicado, a la vez que ha hecho referencia al convenio de colaboración que el Gobierno mantiene con Plena inclusión. También ha recordado que la actual Ley de Educación modifica la norma de 2006 y propone en su articulado principios vinculados a la defensa de los derechos de la infancia.

