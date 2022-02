Rozalén gana un nuevo premio por su labor fomentando la igualdad y la justicia social

Ay! 🥺♥️

Me decanté en Psicología por la ‘rama social’… Y que me tengáis en cuenta me emociona y me hace especial ilusión, por todo lo que nos une.

Parece que esta vocación no me abandona… 😉 Me lo volvéis a recordar.

Mil gracias por vuestra tremenda labor en la sociedad 💕😘 https://t.co/dUUV5Q1LMP