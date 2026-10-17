Un niño de 6 años sufre un accidente cuando conducía una moto en Toledo y es trasladado en helicóptero al hospital

Un niño de seis años ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir un accidente mientras conducía una moto en un circuito de motocross de El Viso de San Juan (Toledo).

El suceso ha ocurrido sobre las 13:21 horas de este sábado en el circuito situado en el camino de Casarrubios del Monte, según han informado fuentes del servicio de emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia de urgencias para atender al niño.

Finalmente, ha sido necesario movilizar un helicóptero medicalizado para su traslado al centro hospitalario de la capital regional.

También han acudido efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.