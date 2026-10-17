Acusado de quebrantar una orden de alejamiento, apalear a su expareja y agredirla sexualmente en Cuenca

La Fiscalía solicita 16 años de prisión para B.H.R., acusado de incumplir una orden de alejamiento, golpear brutalmente a su expareja y agredirla sexualmente en una vivienda de la provincia de Cuenca en 2024.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado se trasladó ese año junto a A., quien había sido su compañera sentimental, hasta una casa, pese a saber que tenía en vigor una orden judicial que le impedía acercarse a ella.

Una vez en el interior de la vivienda, ambos iniciaron una discusión que, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, derivó en una agresión física. El acusado habría golpeado a la mujer con las manos y los pies hasta hacerla caer al suelo.

La acusación sostiene que, cuando la víctima se encontraba desfallecida y en una situación en la que "no se encontraba plenamente consciente", B.H.R. aprovechó su estado para mantener relaciones sexuales con ella.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que el acusado cometió tres delitos: agresión sexual, maltrato y quebrantamiento de condena. Por el primero reclama 14 años de prisión; por el segundo, un año, y por el tercero, otro año más.

El procesado fue detenido el 2 de diciembre y permanece desde entonces en prisión provisional.

La Audiencia Provincial de Cuenca celebrará el juicio el próximo 22 de octubre, en una vista en la que se determinará la responsabilidad penal del acusado por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.