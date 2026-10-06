Agresión a un médico en el Hospital de Parapléjicos de Toledo: tuvo que salir corriendo de la consulta

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha denunciado una nueva agresión sufrida el pasado viernes por un facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en este caso en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Según ha informado en un comunicado, el profesional fue objeto de "una agresión verbal, absolutamente intolerable", que estuvo acompañada de un "intento de agresión física que, afortunadamente, no llegó a consumarse".

Para ello fue fundamental que la consulta gozara de una segunda salida y personal de seguridad en el centro, medidas que contribuyeron a aminorar la situación de riesgo.

Sin embargo, reseñan que estas medidas también demuestran que "existe un importante margen de mejora en la protección de los profesionales".

Y es que, como ponen de manifiesto, este capítulo se produjo en un centro hospitalario que "dispone de determinadas medidas de seguridad".

"La práctica totalidad de las consultas sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con una única puerta de acceso y salida y el personal de seguridad es prácticamente inexistente en Atención Primaria, donde además muchos profesionales desarrollan su actividad en solitario", lamentan.

Por ello, CESM reclama al Sescam que revise y actualice las evaluaciones de riesgo frente a las agresiones y refuerce y mejore las medidas de protección allí donde resulten insuficientes, teniendo en cuenta las características de cada centro y puesto de trabajo. La seguridad de los profesionales no puede depender de circunstancias fortuitas ni de que una situación de violencia no termine teniendo consecuencias más graves.

Además, exigen que, cuando jurídicamente proceda, active los mecanismos sancionadores previstos en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, frente a quienes amenacen, insulten o agredan a los profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Apoyo al agredido

Desde CESM han querido trasladar su apoyo al profesional y han recordado que "ninguna amenaza, insulto o agresión puede considerarse parte del trabajo de quienes tienen como misión atender y cuidar a los pacientes".

Nada más conocerse este capítulo, el Sindicato Médico ha apuntado que contactó con el agredido para ofrecerle asesoramiento y ponerse a su "entera disposición".

"Lo ocurrido el pasado viernes vuelve a demostrar que las agresiones a profesionales sanitarios siguen siendo una realidad y que las medidas de protección deben ser suficientes, eficaces y adecuadas al riesgo. CESM seguirá denunciando cada agresión y exigiendo al SESCAM que haga todo lo necesario para proteger a quienes trabajan en la sanidad pública de Castilla-La Mancha", sentencian desde el Colegio Médico.