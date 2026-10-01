Muere un motorista de 51 años al chocar contra una ambulancia en Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
Los ocupantes del vehículo sanitario y los pacientes que transportaba han resultado ilesos.
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Un motorista de 51 años ha muerto este jueves al chocar contra una ambulancia que transportaba a dos pacientes en la CM-3200, a la altura de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.38 horas de la tarde, en el kilómetro 36 de la citada vía.
Los ocupantes de la ambulancia y los pacientes han resultado ilesos. Otra ambulancia se ha trasladado hasta el lugar a recoger a estos últimos.
Hasta el lugar se han personado bomberos de Villanueva de los Infantes, Guardia Civil, una ambulancia y un médico de urgencias.