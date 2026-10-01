Muere un motorista de 51 años al chocar contra una ambulancia en Torre de Juan Abad (Ciudad Real)

Un motorista de 51 años ha muerto este jueves al chocar contra una ambulancia que transportaba a dos pacientes en la CM-3200, a la altura de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.38 horas de la tarde, en el kilómetro 36 de la citada vía.

Los ocupantes de la ambulancia y los pacientes han resultado ilesos. Otra ambulancia se ha trasladado hasta el lugar a recoger a estos últimos.

Hasta el lugar se han personado bomberos de Villanueva de los Infantes, Guardia Civil, una ambulancia y un médico de urgencias.