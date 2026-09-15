Un perro muere tras estar encerrado en una furgoneta a pleno sol en Toledo: detenido su dueño por maltrato animal

Un hombre de 74 años ha sido detenido en Toledo por su presunta participación en un delito de maltrato animal después de que dos perros fueran localizados en el interior de una furgoneta estacionada al sol en las inmediaciones de la Puerta del Cambrón.

Uno de los animales murió debido a su crítico estado de salud por el calor, mientras el otro fue trasladado a una protectora.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes sobre las 15:00 horas, cuando un testigo alertó a la sala del 092 de que podía haber unos perros en el interior de una furgoneta estacionada en la zona.

El aviso se produjo después de que escuchara ruidos procedentes del interior del vehículo.

Tras recibir la llamada, un indicativo comprobó que efectivamente había dos perros dentro de la furgoneta, que se encontraba estacionada al sol. Los agentes localizaron lo antes posible al propietario del vehículo para poder sacar a los animales de su interior.

Los dos perros se encontraban en una situación crítica de salud debido a las altas temperaturas. Uno de ellos falleció como consecuencia de su estado, mientras que el segundo fue trasladado a una protectora para recibir atención.

Ante lo ocurrido, los agentes procedieron a detener al propietario de la furgoneta, un hombre de 74 años, como presunto responsable de un delito de maltrato animal.