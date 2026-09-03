Detenida una auxiliar de enfermería por hacer compras con la tarjeta de una anciana de una residencia de Guadalajara

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una auxiliar de enfermería que trabajaba en una residencia de mayores por estafar a una de las residentes. La detenida sustrajo la tarjeta bancaria de una mujer de avanzada edad que se encontraba en estado vegetativo para realizar cargos fraudulentos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el sobrino de la víctima. El denunciante, que figura como persona autorizada en la cuenta de su tía, se percató de una serie de cargos sospechosos que no correspondían con los gastos habituales del cuidado de la víctima.

Los investigadores rastrearon los movimientos de la tarjeta, lo que permitió comprobar el alcance del fraude.

En concreto, la auxiliar llegó a realizar un total de 13 compras en diversos establecimientos comerciales, todas ellas de pequeñas cuantías para evitar levantar sospechas.

En total, gastó más de 220 euros, además de otros 11 movimientos que quedaron en grado de tentativa por un importe de 180 euros.

La investigación se centró en el entorno de la residencia de mayores, en una de las trabajadoras. Se pudo comprobar que tenía acceso directo a las pertenencias de los ancianos, en situación de especial vulnerabilidad, por lo que se había apoderado del documento bancario de la víctima para su uso personal.

El operativo ha terminado con la localización y detención de la trabajadora, que ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.