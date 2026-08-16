Una vaquilla anda suelta por Minglanilla (Cuenca) tras escaparse de las fiestas: el Ayuntamiento pide precaución

Imagen de la vaquilla, difundida por el Ayuntamiento de Minglanilla. Ayto. de Minglanilla

Una vaquilla permanece en paradero desconocido en Minglanilla (Cuenca) después de escaparse este sábado durante uno de los festejos taurinos de las fiestas de la localidad.

El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que extremen la precaución y ha lanzado un aviso para tratar de localizar al animal.

Según ha informado este domingo el Consistorio, desde ayer varios grupos de personas se han movilizado para buscarla y han recorrido caminos y diferentes zonas de los alrededores sin conseguir encontrarla.

La búsqueda continúa durante la mañana de este domingo, mientras el Ayuntamiento pide precaución en la zona de la Rambla de Santa Bárbara-Puerto Seco.

La alcaldesa de Minglanilla, Esperanza Sáez, ha explicado a La Tribuna de Cuenca que el animal escapó durante la suelta de vaquillas celebrada este sábado por la tarde. Según su relato, recogido por el periódico, la vaquilla salió del cajón, se coló entre las rejas y consiguió escapar alrededor de las ocho de la tarde.

Inicialmente no se conocía qué dirección había tomado. Posteriormente, los responsables de la búsqueda tuvieron constancia de que el animal había llegado a cruzar la carretera de Villalpardo, una de las principales pistas sobre su posible recorrido.

Piden no acercarse al animal

La alcaldesa ha señalado, según La Tribuna de Cuenca, que los ganaderos consideran que se trata de una vaquilla pequeña, "noble" y tranquila, y no de un animal especialmente agresivo.

Aun así, el Ayuntamiento pide a los vecinos que extremen la precaución si salen al campo, especialmente en las zonas en las que se está centrando el dispositivo de búsqueda.

El Consistorio también solicita la colaboración de las personas que conozcan bien los caminos, parajes y zonas rurales de los alrededores de Minglanilla. Cualquier avistamiento puede resultar determinante para localizar al animal.

En caso de encontrarla, el Ayuntamiento pide no intentar acercarse ni capturarla por cuenta propia y comunicar inmediatamente su ubicación.

Las personas que puedan aportar información sobre el paradero de la vaquilla pueden llamar al 657 75 92 19.

El Ayuntamiento ha agradecido por adelantado la colaboración de los vecinos y ha pedido que se difunda el aviso para facilitar la localización del animal lo antes posible.

Minglanilla celebra este fin de semana sus fiestas, cuyo día grande se ha desarrollado este sábado en honor a su patrona, la Virgen de la Piedad.