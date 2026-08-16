Un enfermero herido por un rayo y 59 incidencias en Castilla-La Mancha: el balance de las tormentas

Un enfermero de 34 años ha resultado herido este sábado tras ser alcanzado por un rayo mientras se encontraba trabajando en San Bartolomé de las Abiertas (Toledo). El sanitario está adscrito al centro de salud de La Pueblanueva.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 18.06 horas en la avenida de Los Navalmorales de esta localidad toledana, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil, que ha trasladado al herido al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Por el momento, el 112 no ha facilitado más información sobre su estado ni sobre las circunstancias concretas en las que se ha producido el impacto del rayo.

59 incidencias por las tormentas

El suceso se ha registrado en una jornada marcada por las lluvias y tormentas en Castilla-La Mancha. El Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), activado en fase de alerta en toda la región, ha contabilizado 59 incidencias desde el mediodía del sábado hasta las 8.00 horas de este domingo.

La incidencia más grave ha sido precisamente la del enfermero alcanzado por el rayo en San Bartolomé de las Abiertas, aunque los servicios de emergencia han intervenido por la caída de árboles y objetos en calles y vías públicas en distintos puntos de la región.

En la provincia de Toledo, además, otro rayo ha provocado un incendio en unas pacas de paja en Los Yébenes. También se ha registrado la caída de un cable en Tembleque y de unos ladrillos en Toledo capital.

En Tomelloso, una chimenea de una alcoholera ubicada en la calle Los Herradores ha sido alcanzada por otro rayo. Los daños han sido superficiales y los bomberos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real han acordonado la zona.

Por provincias, se han registrado hasta el momento 29 en Ciudad Real, 18 en Toledo, siete en Albacete, cuatro en Cuenca y una en Guadalajara.