Acaba sin éxito la búsqueda ciudadana de Margarita, desaparecida en Palomares del Campo (Cuenca)

Una imagen de Margarita, la vecina de Valencia desaparecida en Palomares del Campo (Cuenca). Cedida

La búsqueda ciudadana de Margarita, una mujer de unos 64 años desaparecida desde el pasado 11 de agosto en Palomares del Campo (Cuenca), llega a su fin.

El Ayuntamiento ha comunicado este domingo que los vecinos y voluntarios dejan de participar en el dispositivo organizado de rastreo y que serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quienes continúen con la investigación.

La decisión se produce después de varios días de búsqueda en los que vecinos de Palomares del Campo y de pueblos próximos han recorrido sin éxito el término municipal y terrenos de localidades colindantes para tratar de localizar a la mujer.

En un bando publicado este domingo, el Ayuntamiento, en nombre de toda la corporación municipal y de la familia de Margarita, ha expresado su "más profundo y sincero agradecimiento" a todas las personas que se han implicado de manera desinteresada en el dispositivo.

El Consistorio destaca especialmente el esfuerzo de los vecinos y de quienes acudieron desde otros municipios tras la llamada para colaborar en los rastreos.

"Vuestra respuesta inmediata es el reflejo de la gran solidaridad que une a nuestro pueblo y vecinos", señala el bando.

Un rastreo "exhaustivo" del terreno

El Ayuntamiento pone el foco en el conocimiento del terreno aportado por los voluntarios, que han recorrido caminos, veredas y parajes de la zona durante estos días.

"Gracias de corazón por vuestro bien más preciado: vuestro tiempo", señala el Consistorio, que también agradece que los voluntarios hayan puesto sus vehículos a disposición del dispositivo y hayan soportado el desgaste físico de las jornadas de búsqueda.

Según el Ayuntamiento, las labores de búsqueda organizada por la sociedad civil han permitido batir "de forma exhaustiva, minuciosa y profesional" todo el término municipal de Palomares del Campo y también terrenos próximos pertenecientes a municipios vecinos.

A partir de ahora, los rastreos y la investigación quedan exclusivamente en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que continuarán con las actuaciones que consideren necesarias.

El Consistorio asegura además que efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Agentes Forestales han trasladado su "total asombro y admiración" por la respuesta de los vecinos, así como por la coordinación y el comportamiento mostrado durante el dispositivo.

"Ver a tanta gente unida por una misma causa ha dejado una huella profunda en los profesionales que han coordinado el dispositivo", recoge el bando.

Desaparecida desde el 11 de agosto

Margarita permanece en paradero desconocido desde las 18.00 horas del 11 de agosto, cuando fue vista por última vez en Palomares del Campo.

La mujer, vecina de Valencia pero con vínculos familiares en esta localidad conquense, se encontraba en el municipio cuando desapareció.

Durante los últimos días, la búsqueda se había concentrado especialmente en el área comprendida entre el núcleo urbano y la finca Los Llanos, una zona que combina caminos, monte y terreno llano con ondulaciones.

En el dispositivo han participado vecinos, Protección Civil y la Guardia Civil, que ha empleado efectivos especializados, perros, helicópteros y drones.

En el momento de su desaparición, Margarita vestía camiseta morada, mallas y zapatillas negras.